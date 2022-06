Mais um edital que faz parte do projeto da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná, será lançado pelo Governo do Estado na manhã desta sexta-feira (1º), no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Agora, nesta fase do projeto, o edital se refere à contratação integrada dos projetos e da construção da ponte e seus acessos. Os trabalhos que estavam em andamento no edital anterior eram o EIA/RIMA (estudos ambientais) e os estudos preliminares de engenharia.

A cerimônia oficial para lançamento está marcada para ocorrer às 9h, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

+ Leia mais: Viaduto Orleans perde rotatória gigante prometida por Greca. Entenda!

Uma ponte para ligar as cidades litorâneas de Guaratuba e Matinhos é cogitada desde 1989. Se o projeto for mesmo concluído, a ligação rodoviária idealizada pelo Governo do Estado deve integrar definitivamente o Litoral do Paraná e responder a uma antiga demanda da população local.

Desde que assumiu como governador, Ratinho Junior tem dito que a Ponte de Guaratuba é uma prioridade da sua gestão. Em agosto de 2020, o governo chegou a lançar um edital único, que incluía os estudos ambientais e já tratava dos projetos de construção e acessos da ponte. No entanto, a Justiça suspendeu esse edital com uma decisão da juíza Giovanna de Sá Rechia, da comarca de Guaratuba, que acatou um pedido do Ministério Público do Estado para separar cada tema, começando pelo EIA/RIMA.

Projeto

Segundo os objetivos do Governo do Estado, são três alternativas de traçado possíveis para a Ponte de Guaratuba. Em uma delas, a ponte terá 1.180 metros, terminando o traçado próximo às instalações de manutenção do ferry-boat. Na outra, a extensão é de de 1.000 metros, terminando no lado sul, na Praia de Caieiras, área urbana de Guaratuba.

A terceira opção envolve a construção de um túnel. A ponte teria 810 metros, com final na entrada do túnel de 260 metros de comprimento. A saída seria também próxima das instalações de manutenção do ferry-boat.

As versões preveem três faixas de tráfego, faixas de segurança, barreiras de segurança, além de ciclovia/passeio para ciclistas e pedestres.

Pantanal O Velho do Rio procura Juma pedindo socorro Instagramáveis Saiba onde encontrar as lindas cerejeiras em Curitiba Novidades da Netflix Volume 2 de Stranger Things 4 e mais séries e filmes chegam nesta semana Além da Ilusão Fátima revela a verdade sobre Olívia e Heloísa