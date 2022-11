A passagem de veículos e pedestres na ponte sobre a Represa do Rio Verde foi liberada na quarta-feira (16), no limite entre Araucária e Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Como mostrou a Tribuna, até o início da obra de restauro, a ponte ainda era a mesma (de madeira) que foi construída na década de 1970 e que passou por uma sequência de reparos.

Segundo a prefeitura de Araucária, com a reforma, foram feitos guarda-rodas, travessia de pedestre e guarda-corpo com 1,1 metro de altura, troca do piso de madeira para metálico antiderrapante, nova iluminação em LED, reforço das longarinas, aumento da capacidade de carga de tráfego e nova pintura.

+ Leia mais: Público terá entrada gratuita no dia do aniversário do Museu Oscar Niemeyer

A nova estrutura, de acordo com a prefeitura, tem 218 metros de comprimento. A reforma é resultado da parceria entre Araucária e Campo Largo e teve investimento de cerca de R$ 5 milhões, sendo R$ 4 milhões investido por Araucária e R$ 1 milhão por Campo Largo.

Vale ressaltar que a prefeitura de Araucária concluiu a pavimentação do trecho de acesso à ponte e está providenciando alguns detalhes de sinalização.