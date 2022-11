A ponte da Rua Professor Dário Garcia, sobre o Rio Barigui, no bairro São João, precisou ser interditada na quarta-feira (16) para manutenção. A estrutura dá passagem aos motoristas que transitam entre os bairros Santa Felicidade, São João e Vista Alegre fazendo o caminho pelo Parque Tingui.

Durante um serviço de rotina, a equipe do Distrito de Galerias da Secretaria Municipal de Obras Públicas identificou a necessidade de refazer por completo a estrutura de contenção da cabeceira da ponte, danificada pela ação do tempo e pelo fluxo intenso de veículos na região.

Ponte de madeira foi interditada para reforma. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Placas de sinalização foram instaladas no acesso à ponte e quem passa pela região precisará fazer um desvio. Os serviços já começaram e devem ser concluídos até a próxima semana. A obra está sendo realizada em caráter emergencial.

Desvios

Durante os trabalhos, a passagem ficará bloqueada na Rua Professor Dário Garcia, entre a Dr. Mbá de Ferrante e José Casagrande. Os desvios podem ser feitos pela Avenida Fredolin Wolf/Rua Raposo Tavares e pela Avenida Manoel Ribas/Domingos Durigan. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão permanecer no local até a sexta-feira (18) para orientar os motoristas.

Foto: Daniel Castellano / SMCS

Estudos para substituição da ponte de madeira por uma estrutura de concreto estão previstos para 2023. A Secretaria Municipal de Obras Públicas tem previsão de elaboração de edital para a contratação de projetos.

Como funciona

O reparo e manutenção de pontes são serviços do Distrito de Galerias da Secretaria de Obras. As solicitações são feitas pelo telefone 156, por abertura de protocolo nas Regionais Administrativas da Prefeitura ou proposição de vereador. A coordenadoria encaminha as demandas para que os fiscais verifiquem a competência de execução do serviço solicitado.

A solicitação também pode ser feita a partir do Fala Curitiba, programa de audiências públicas no qual a Prefeitura ouve as demandas coletivas que os moradores têm para os seus bairros.

Desde 2017, o Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas realizou 254 obras de implantação e manutenção em pontes e passarelas de madeira da cidade. Em 2022, foram 19 intervenções da mesma natureza.

