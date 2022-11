Após ter sido interditada na última quarta-feira (16), a ponte da Rua Professor Dário Garcia, sobre o Rio Barigui, no Parque Tingui, foi liberada para o trânsito neste domingo (20), depois de manutenção feita pelo Distrito de Galerias da Secretaria Municipal de Obras Públicas. A estrutura dá passagem aos motoristas que transitam entre os bairros Santa Felicidade, São João e Vista Alegre.

Durante um serviço de rotina, uma a equipe do Distrito de Galerias identificou a necessidade de refazer por completo a estrutura de contenção da cabeceira da ponte, danificada pela ação do tempo e pelo fluxo intenso de veículos na região.

Apesar da ponte estar recuperada e liberada para utilização normal, a prefeitura deve fazer no ano que vem estudos para substituir a madeira por uma estrutura de concreto. A Secretaria Municipal de Obras Públicas tem previsão de elaboração de edital para a contratação de projetos.

Como solicitar reparos

O reparo e manutenção de pontes são serviços do Distrito de Galerias da Secretaria de Obras. As solicitações são feitas pelo telefone 156, por abertura de protocolo nas Regionais Administrativas da Prefeitura ou proposição de vereador. A coordenadoria encaminha as demandas para que os fiscais verifiquem a competência de execução do serviço solicitado.

A solicitação também pode ser feita a partir do Fala Curitiba, programa de audiências públicas no qual a Prefeitura ouve as demandas coletivas que os moradores têm para os seus bairros.

Desde 2017, o Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas realizou 254 obras de implantação e manutenção em pontes e passarelas de madeira da cidade. Em 2022, foram 19 intervenções da mesma natureza.

