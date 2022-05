A obra de reforma da ponte sobre a Represa do Rio Verde começou na avenida São Casemiro, entre as cidades de Araucária e Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. A ponte de madeira de 218 metros que liga as duas cidades, encurta em cerca de oito quilômetros o caminho entre a Colônia Cristina, em Araucária, até o Centro de Campo Largo. Dando a volta pela BR-277, seriam pelo menos 30 km de distância. A reforma prevê a colocação de aço galvanizado para reforço da estrutura e iluminação em Led. O investimento previsto é de R$ 5 milhões.

Em outubro de 2019, a Tribuna mostrou as más condições da ponte de madeira e o risco que motoristas e pedestres corriam ao fazer a travessia por ali, ignorando o bloqueio do trajeto. Segundo o portal G1 Paraná, o investimento na obra projetada pela prefeitura de Araucária faz parte de um convênio com Campo Largo. Do valor total da reforma, R$ 4 milhões serão investidos por Araucária e R$ 1 milhão por Campo Largo. O contrato com a empresa que executa a obra foi autorizado pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), por se tratar de estrutura que envolve dois municípios.

A ponte sobre a Represa do Rio Verde foi construída pela Petrobrás nos anos 70, que a entregou ao poder público em 1979, como contrapartida para a construção da barragem do Rio Verde. Embora a barragem seja de propriedade da Petrobrás, a ponte é mantida pelas prefeituras.

“Estão mexendo na ponte já faz mais de um mês. Vai ficar bacana, muito bonito. E o mais importante, vai ficar mais seguro o trânsito por ali. Do jeito que era, todos se sentiam inseguros. Durante as obras, ninguém pode passar por ali porque está interditado, mas depois, ficará tudo mais tranquilo”, disse o proprietário do Rancho Rio Verde, local de turismo na região que espera ampliar a visitação após a reforma.

A previsão de término da obra na ponte é de oito meses.

