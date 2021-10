Muitas atividades turísticas já reabriram em Curitiba, em outubro, após a pandemia de coronavírus apresentar uma melhora nos números dos últimos boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Mas alguns seguem fechados. É o caso da Torre Panorâmica da Oi, nas Mercês. O ponto turístico sempre aparece nas buscas de quem visita a cidade, até mesmo dos moradores da cidade. O local está fechado para visitação desde 17 de março de 2020.

Segundo a informação que consta na página do Instituto Municipal Curitiba Turismo, a medida é de precaução em relação à covid-19. “Informamos que a Torre Panorâmica está fechada para visitação à partir do dia 17/03/2020, sem data prevista ainda para reabertura”. Na página da administração da Torre no Facebook, mesma notícia estampada já na foto de capa da página.

A Tribuna está de olho em qualquer novidade sobre uma possível data de reabertura, mas, por hora, fica apenas a lembrança do visual fantástico proporcionado pelo local. A Torre Panorâmica, que já foi chamada de Torre da Telepar e que, agora, pertence à empresa de telefonia Oi, é destaque do turismo curitibano.

Dentro da Torre Panorâmica, uma visão privilegiada de todos os lados de Curitiba. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Segundo informa o próprio Instituto de Turismo, o atrativo é uma torre de mais de 100 metros de altura e de onde se tem uma vista em 360º da cidade. Do mirante dá para ver quase toda Curitiba e seu zoneamento urbano. Também dá para visualizar a Serra do Mar, a Escarpa Devoniana e arredores da cidade.

No mirante também tem um painel de Poty Lazzarotto que conta a história de Curitiba e do telefone. Ele apresenta os primeiros habitantes, os indígenas, os colonizadores, a evolução da cidade e da telefonia. O mapa da cidade também é um atrativo em relevo no piso. E, na parte térrea, tem o Museu do Telefone.

Antes de fechar para a visitação, o espaço tinha o valor de ingresso de R$ 6, com direito a meia entrada para quem tivesse direito. Por hora, não há informação sobre uma variação de preço na entrada. O endereço da Torre Panorâmica é a Rua Professor Lycio Grein de Castro Vellozo, 191. Por fora, também é bacana de ver toda a estrutura e altura do atrativo.

