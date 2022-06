Pontos de algumas linhas de ônibus vão passar mudanças no Centro de Curitiba. Na Alameda Dr. Muricy haverá mais paradas de ônibus. De acordo com a Comec, com o objetivo de melhorar o atendimento realizado pelas linhas G72-CTBA/Areia Branca e R71-CTBA/Contenda, a partir da próxima segunda-feira (6) o ponto final das duas, hoje localizado na Dr. Muricy, será alterado para a Praça Rui Barbosa, na Rua Desembargador Westphalen, esquina com a Rua Pedro Ivo.

Com a alteração, os pontos de parada existentes na Alameda Dr. Muricy e na Rua André de Barros – em frente à Santa Casa de Curitiba – serão desativados. A partir da Rua Alferes Poli os ônibus entrarão direto na Praça Rui Barbosa.

Segundo o presidente da Comec, Gilson Santos, a alteração vai trazer mais segurança e comodidade aos usuários. “Na Alameda Dr. Muricy os pontos ficavam em um local distante e isolado das demais linhas. Por vezes, até perigoso. Essa mudança era uma demanda antiga dos usuários. Agora, na Praça Rui Barbosa, temos um local mais iluminado, onde circulam mais pessoas e, consequentemente, é mais seguro para a população”, destacou Santos.

Trajeto longo

As duas linhas transportam, juntas, cerca de 2,3 mil passageiros em dias úteis e estão entre as mais extensas do Sistema Metropolitano. A G72-CTBA/Areia Branca percorre somente em um sentido cerca de 53 quilômetros, enquanto a R71-CTBA/Contenda faz trajeto de aproximadamente 51 quilômetros.

Para percorrer este trajeto os usuários pagam R$ 6,50, utilizado o Cartão Metrocard, e R$ 7,00 para pagamento em dinheiro. Valores que não serão alterados, assim como as grades de horários de ambas as linhas. Em abril deste ano a Comec alterou também o ponto final da linha H01-Araucária/Curitiba, que passou a ser no Terminal Guadalupe.

A partir da próxima semana a Alameda Dr. Muricy não terá paradas de ônibus e as estruturas lá existentes serão removidas dentro dos próximos dias pela Urbanização de Curitiba (URBS).

