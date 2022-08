Dois indivíduos suspeitos de furtar fiação elétrica de um poste na Rua Vicente de Carvalho, no Cajuru, foram presos por uma equipe da Guarda Municipal nesta quinta-feira (11).

Os guardas estavam na região quando foram avisados da ocorrência por rádio após uma denúncia da população registrada no telefone 153 da corporação. Ao chegar no local, a equipe encontrou os suspeitos cortando os cabos de um poste com uma faca e fez a abordagem.

Cerca de 14 kg de fiação já haviam sido retirados do poste. Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Ligue 153

Para colaborar com a prevenção deste tipo de crime, o cidadão pode fazer a denúncia ao telefone de emergência 153 da Guarda Municipal, que atende 24 horas por dia.

A ligação é atendida no Centro de Operações da Guarda Municipal, a partir do qual é feito o despacho de uma viatura operacional mais próxima do local indicado, para averiguações e possíveis abordagens a suspeitos.