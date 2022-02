As cores tomaram conta do céu de Curitiba no fim da tarde desta segunda-feira (31) e embelezaram as redes sociais com fotos incríveis de um pôr do sol em tons de laranja. Laranja, vermelho e um violeta deram um colorido especial para as postagens. E o explica esse fenômeno? A erupção do vulcão de Tonga tem relação mesmo com 13 mil quilômetros de distância do Pacífico até a América do Sul? Nesta terça-feira o espetáculo está marcado para as 19h09.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), acredita-se que a alteração das cores aconteceu por conta da quantidade de nuvens e pela poluição presente na atmosfera. Com isso, o instituto praticamente se descarta a influência do vulcão oceânico.

Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar, reforça que não foram encontradas partículas de erupção por aqui. “Essas partículas existem na atmosfera. São poluentes, poeira que ao ter contato com a luz do sol deixa o céu com essas cores diferentes. Em Curitiba, não tivemos essa partícula. Existem notícias vinculadas na imprensa de que tem cinzas em algumas regiões do Brasil, mas pelos sistemas de monitoramento do Simepar não podemos afirmar com 100%”, reforçou Paulo.

A partir dessa declaração, o fenômeno entra na conta da ciência. Ao atravessar a atmosfera, a luz solar é espalhada pelas partículas do ar, um fenômeno chamado ressonância. É justamente no comprimento de cada onda de luz e do tamanho das moléculas de ar que dá origem as cores.

Ao amanhecer, o azul se espalha com maior eficiência do que o vermelho, ou seja, é comum visualizarmos o céu azul. No fim do dia, outras cores como o amarelo, laranja e vermelho, acabam se tornando mais visíveis devido ao fato de a luz do Sol estar mais distante.

Pôr do sol em Curitiba de hoje?

Tem chances, mas a presença de vento vindo do mar pode prejudicar essa observação, pois o ar vai estar mais limpo. “Pode ter novamente, mas o vento vai mudar. O ar vai estar do vindo do oceano no período da tarde e as partículas devem ir embora”, relatou o meteorologista. Segundo a meteorologia, o pôr do sol em Curitiba começa hoje, às 19h09

Ainda na conversa com a Tribuna do Paraná, Paulo comentou sobre a existência da lenda que quando o céu fica avermelhado é sinal de calor no dia seguinte. “Isso é coisa do passado. É poluição mesmo”, completou Paulo.

