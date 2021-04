Uma Unidade Básica de Saúde de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, foi alvo de ladrões que furtaram três frascos de vacina contra a gripe. O caso está sob investigação da Polícia Civil, já que a suspeita é que os bandidos tenham se confundido e levado os frascos do imunizante contra a gripe no lugar da vacina contra a covid-19. As imagens das câmeras de segurança foram encaminhadas à polícia pela Prefeitura de Quatro Barras, e devem ajudar na identificação dos ladrões.

O caso é parecido com o registrado em Terra Roxa no fim de março. Segundo informações da RPC, por lá também foram furtados três frascos de vacina, mas do imunizante contra a covid-19. O município registrou boletim de ocorrência e, assim como em Quatro Barras, também encaminhou à polícia as imagens do circuito interno. Os responsáveis pelo furto ainda não foram identificados.

