A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS) informou, na manhã desta quarta-feira (7) que, devido ao estoque limitado de doses, a vacinação contra a covid-19 será exclusivamente para pessoas com 41 anos completos e para 42 que não conseguiram receber a vacina nesta terça-feira (06). Desta forma, portanto, ficam de fora os grupos de repescagem.

+Leia mais! Ocupação de UTIs covid-19 em Curitiba está em 82% e segue em ritmo de queda

Ainda de acordo com a SMS, também fica mantida a vacinação de caminhoneiros com 30 anos e mais, programada para esta quarta-feira. Para esse grupo as doses estão garantidas.

Na terça-feira, das 23.527 doses de primeira aplicação feitas nos 20 pontos, cerca de 8 mil foram em pessoas acima de 42 anos (faixa convocada para vacinar). A Secretaria Municipal de Saúde acredita que muitas dessas são pessoas que aguardam para se vacinar com o imunizante de preferência, os chamados “sommeliers de vacinas“, o que poderá ter graves consequências em Curitiba, segundo uma proposta apresentada na Câmada Municipal de Curitiba.

Portanto, para garantir que não falte doses ao público-alvo programado para o dia, a prefeitura limitará o atendimento aos 41 anos completos e aos 42 anos. Assim que nova remessa de doses chegarem, serão prorrogadas repescagens.