Você também notou aviões fazendo acrobacia no céu na tarde desta sexta-feira (20) em Curitiba? Várias aeronaves fizeram manobras em vários pontos da cidade e não é ao acaso. Desde quinta-feira (19) acontece o VIII Campeonato Nacional de Acrobacia Aérea, que vai até o próximo sábado (21), em Palmeira.

Tenente coronel aviador Franklin, comandante da Esquadrilha da Fumaça. Foto: divulgação.

De acordo com o tenente coronel aviador Franklin, comandante da Esquadrilha da Fumaça, não haverá demonstração ao público por causa da pandemia, apenas sobrevoo em alusão aos 10 anos do Comitê Brasileiro de Acrobacia. “O campeonato vai contar com a participação da Esquadrilha da Fumaça, com algumas passagens em horários ainda não definidos. Esperamos estar de volta em breve, com a demonstração aérea da Esquadrilha”, revela.

Os horários das acrobacias não foram definidos para não acontecer aglomerações. Então, a qualquer momento a população poderá ver as aeronaves nos principais pontos turísticos da capital paranaense neste sábado.

Esquadrilha da fumaça durante manobras em Curitiba nesta sexta-feira (20). Foto: Força Aérea Brasileira / divulgação.

