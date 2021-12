Um motorista de caminhão que trabalhava no Porto de Paranaguá, no Litoral, morreu na tarde de sábado (18) ao ser atropelado por um equipamento que movimenta contêineres. O acidente foi no pátio de um dos terminais do porto, que depois foi isolado para o atendimento da ocorrência.

De acordo com a empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, o acidente aconteceu com um motorista terceirizado. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o equipamento conhecido como RTG – que na tradução do inglês é Pórtico para Contêineres sobre Pneus, atropela o funcionário.

Em nota, a TCP disse que acionou “as autoridades portuárias e demais autoridades competentes, e está à disposição para contribuir com as informações necessárias para que os fatos possam ser investigados”. Por fim, a empresa reforçou que se solidariza com a família e que prestará todo o apoio necessário.

