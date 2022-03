Nesta sexta-feira (25), durante o Smart City Expo Curitiba, a Associação Brasileira de Indústrias (ABDI) fez a entrega de um poste inteligente para a Prefeitura de Curitiba. O aparelho reúne diversas soluções que facilitam a gestão da informação, conectividade e segurança para cidades.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba vai testar rede 5G com sinal em luminárias públicas inteligentes

>> UPAs de Curitiba adotam novo sistema que promete menor tempo de espera para ser atendido

As luminárias inteligentes contam com redes transmissoras de 5G, que serão testadas na cidade em 2022, além de um sistema de monitoramento integrado na rede de segurança da cidade. Segundo Igor Cavet, Presidente da ABDI, grandes empresas de tecnologias se aliaram no desenvolvimento da tecnologia, como Nokia e Qualcom.

“Ela é muito mais do que é uma iluminação, tem câmeras que ajudam na segurança pública, pode ter softwares embarcados de reconhecimento facial e monitoramento. Para o cidadão, é um dispositivo que, se implementado após a fase de testes, leva iluminação, segurança pública e conectividade. Esta luminária irradia benefícios para os municípios”, explicou o representante da ABDI.

A partir da entrega simbólica, que aconteceu nesta sexta-feira, a prefeitura deve definir o ponto de instalação da ferramenta. Quantidade de luminárias e tempo de testes serão definidos pela Prefeitura de Curitiba. Segundo a ABDI, a capital foi escolhida para o protótipo por sua vocação em inovação e tecnologia.