Desde as 18h deste domingo (14), a prefeitura de Curitiba reabriu o agendamento para vagas extras do primeiro lote de atrações do Natal Luz dos Pinhais 2021 para o período de 18 e 28 de novembro. O agendamento precisa ser feito no site natal.curitiba.pr.gov.br/ . A única atração que não vai possibilitar novas oportunidades é do voo de balão no Jardim Botânico neste primeiro momento.

Nesse primeiro lote, estão liberadas para o agendamento as atrações: Auto de Natal e Caminho de Luz Condor no Passeio Público; Caminho de Luz Copel Telecom no Parque Barigui; Natal Ebanx na Praça Santos Andrade; Vila de Natal Electrolux no Mercado Municipal; e Natal do Restaurante da Família Madalosso.

O agendamento é obrigatório e necessário para o controle de acesso, respeitando a capacidade de público de cada evento e também os protocolos relacionados à pandemia de covid-19. O uso de máscara será obrigatório.

Novos lotes?

Quem não conseguir agendar neste primeiro período vai ter novas oportunidades. Mais dois lotes de ingressos grátis das atrações serão liberados a partir do dia 19 de novembro para o período de 29 de novembro a 12 de dezembro e, a partir do dia 26 de novembro, para as atrações de 13 de dezembro a 9 de janeiro.

A procura para visitar as atrações é intensa e no começo de novembro, o site do agendamento apresentou instabilidade e muita gente ficou sem agendar o passeio de Natal.