Uma das grandes expectativas para o trabalhador registrado no final do ano é receber o 13° salário. Em mais um ano de pandemia da covid-19, com aumento de preços em todos os setores da economia, é preciso tomar alguns cuidados com o dinheiro extra que vai entrar nos próximos dias. A tentação de gastar é imensa, mas, segundo especialistas da área financeira, o ideal é pagar dívidas. E aquela vontade de viajar e curtir a vida que está na cabeça dos curitibanos?

A regra determinada pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) institui que o 13º seja dividido em duas parcelas, e a primeira tem que ser depositada até o fim de novembro. Já a segunda parcela precisa ser paga até o dia 20 de dezembro.

Com a previsão da chegada do dinheiro, o comércio busca o cliente com descontos e promoções. Aí que bate a dúvida, aproveitar a redução no preço ou segurar a grana para pagar dívidas ou mesmo largar mão e usar para viajar? A costureira Sônia Maria, 62 anos, relata que primeiro quer pagar algumas contas, mas não vê a hora de curtir alguns dias de descanso em Florianópolis, em Santa Catarina. “A primeira coisa é pagar dívida, e trato isso como obrigação. Depois quero ir para Florianópolis e não vejo a hora disso acontecer. A gente ficou tanto tempo em casa que agora quero dar uma saidinha”, disse Sônia.

A ação de economizar ou até mesmo efetuar o pagamento de dívidas é muito bem recebida por especialistas da área financeira. Débitos com cartões de crédito ou cheque especial são os principais vilões e devem ser quitados pelos consumidores. Lucimar de Oliveira, 37 anos, telefonista, a vinda do 13º salário é aguardada com ansiedade, e a ideia é pagar a dívida no cartão de crédito. “A gente fica aguardando o fim do ano para receber o dinheiro e usar. Estou devendo um pouco no cartão de crédito e quero pagar. Se sobrar, vou viajar”, relatou Lucimar.

Para Lucimar, a vinda do 13º salário é aguardada com ansiedade para quitar o cartão de crédito. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

13º no Paraná

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) ainda não divulgou o balanço de 2021, que prevê o valor que será injetado na economia brasileira com o pagamento do 13º salário. No Paraná, esse benefício representou R$ 12,9 bilhões em 2020, que foram pagos a 5,1 milhões pessoas.

Segundo a Associação Comercial do Paraná (ACP), as pessoas costumam utilizar em média 5% do valor recebido para comprar. Camilo Turmina, presidente da ACP, valoriza o momento que tem ainda a Black Friday como opção de preços mais acessíveis ao consumidor.

“O 13º sempre é bem-vindo ao comércio e contribui para melhorar as vendas e as transações econômicas. Nos estimamos que 5% desse dinheiro venha para o comercio. O fim de ano é um momento de um consumo maior das pessoas e das famílias, atendendo as necessidades de todos”, comentou Turmina.

E a confiança da ACP é refletida aos comerciantes. Betânia Furtado, responsável pela loja Rei das Panelas, no Centro, imagina que as vendas irão subir com essa grana que entra no bolso em 80% no faturamento. “Eu acredito em uma melhora com o 13º e a nossa expectativa é grande. Imagino que vai melhorar em 80% o nosso faturamento, pois no fim de ano as pessoas buscam renovar os produtos dentro de casa e esse dinheiro que entra ajuda todo mundo”, salientou Betânia.

Betânia acredita que o 13º vai dar um incremento nas vendas da loja em que trabalha. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

