Uma imagem impactante, de tirar o fôlego e belíssima foi registrada no último dia 13 de agosto nas proximidades do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Gravada em alta resolução pela equipe Plane Spotter SD Curitiba, as imagens mostram o pouco de um gigante dos ares e os efeitos incríveis que ele causa.

Veja o vídeo:

Por entre a neblina, surge um Boeing 777F Cargo da Lufthansa, empresa aérea alemã. As luzes ofuscam a visão do espectador e o barulho das turbinas fazem a trilha sonora da passagem da aeronave por cima da equipe de filmagem, que consegue o registro com detalhes incríveis. O avião, de matricula D-ALFF estava prestes a encerrar uma jornada de 12 horas no ar.

Ao passar pela equipe, que seguiu gravando o registro, das assas do Boeing surge um incrível rastro de partículas de água criado pela condensação do ar. O vento daquela noite, bem como a grande umidade do ar, presentearam os espectadores com um balé incrível e colorido produzido pela esteira de condensação.

De arrepiar

O local é especial para a produção de grandes flagrantes, como o que a Tribuna trouxe no ano passado o pouso de um jumbo Boeing 747-400F, da empresa Cargolux, a “Rainha dos Céus”.