A equipe de limpeza especial Amigo dos Rios, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, deu início, neste sábado (14), à limpeza do Córrego do Bigorrilho, nas Mercês. O trabalho deve ser concluído nesta segunda-feira (16).

Nas primeiras horas do serviço, foram retirados entulhos formados por vegetação e terra carregadas, principalmente, pelas chuvas. Os esforços das equipes foram acompanhados de perto pela presidente do Conseg Mercês, Regina Sikorski.

Ela contou que a limpeza foi uma solicitação dos moradores atendida após conversas com a equipe da Administração Regional Matriz. “Atendemos a um pedido do grupo Mercês + Segura, que sempre se mobilizou em torno da causa da melhoria do córrego e fomos prontamente atendidos ao procurar a administração”, disse. “É uma alegria ver o começo dessa revitalização”, completou.

Parte do grupo, a professora aposentada e síndica de um condomínio da região, Nayara Baena de Souza, contou que a limpeza é a esperança do fim dos alagamentos em períodos mais chuvosos.

Em março deste ano, a Secretaria Municipal de Obras Públicas, em conjunto com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), fizeram vistorias na região para estudar ações que possam conter alagamentos.

O Córrego do Bigorrilho possui extensão de 1,97 km, sendo a maior parte canalizada. Ele nasce entre as ruas Padre Agostinho e Padre Anchieta, nas proximidades da Rua Professora Ephigênia do Rego, no Bairro Mercês, e segue em direção ao centro da cidade.

Na Rua Professor Fernando Moreira, conhecida como a Rua dos Chorões, o Córrego corre em canal aberto por um trecho e volta a ficar subterrâneo próximo à Rua Saldanha Marinho até as proximidades da Praça Osório, onde deságua pela margem esquerda no Rio Ivo, afluente do Rio Belém, também pela margem esquerda.