Com as férias escolares, a Linha Turismo, que normalmente não opera às segundas-feiras, vai funcionar todos os dias no mês de julho. O objetivo é que mais pessoas possam passear e aproveitar a temporada de inverno na cidade.

A previsão da Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia a linha turística, é que o movimento de passageiros no mês de julho dobre em relação a junho.

Além disso, com o avanço da vacinação e o fim das restrições da pandemia, a expectativa é que o número de passageiros em julho fique próximo ao do mesmo mês de 2019, antes da chegada da covid-19. Em julho de 2019, antes da pandemia, a Linha Turismo chegou a transportar 81.410 turistas, contra 42.282 em junho de 2019.

“As pessoas voltaram a viajar e Curitiba é um destino muito procurado nas férias de inverno”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs. A capital conta com uma série de atrações dentro da programação Inverno Curitiba 2022, nas áreas de gastronomia, cultura, artesanato, arte, esporte e lazer e formação étnica.

Um destaques é a Oficina de Música, que começa nesta quinta-feira (30/6) e acontece pela primeira vez fora do verão. Na 39ª edição, a Oficina terá cerca de 200 apresentações de música erudita à popular brasileira em espaços por toda a cidade: teatros, parques, cinemas, bares e igrejas.

A programação do Inverno Curitiba, que começou em 15 de junho e vai até 31 de julho, inclui ainda outros destaques, como o Festival de Inverno Centro Histórico, reunindo os bares e restaurantes da região, além de Feiras Especiais de Inverno, feiras noturnas gastronômicas e o Sabores do Pinhão.

Curitiba na Linha Turismo

O passeio na Linha Turismo é feito em um ônibus de dois andares (double deck) e passa por 26 pontos turísticos, como Museu Oscar Niemeyer, Ópera de Arame, Parque Barigui, Passeio Público e Parque Tanguá. São 48 quilômetros percorridos em cerca de três horas em locaisonde é possível apreciar a arquitetura, história, memória, arte e a natureza da capital paranaense.

O roteiro começa na Rua 24 Horas, no centro da Cidade, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos. O bilhete dá direito a embarques ilimitados na linha, em um período de 24 horas, após a sua primeira utilização de embarque.

O pagamento, de R$ 50, pode ser feito com cartão de crédito, débito ou em dinheiro. São aceitas as bandeiras Visa, Mastercard e Elo. Saiba mais sobre a programação aqui

Serviço: Linha Turismo

Funcionamento: todos os dias no mês de julho

Horário: das 8h30 às 17h30

Ponto inicial: Rua 24 horas

Crianças menores de seis anos não pagam tarifa

