A Represa do Passaúna, em Araucária, região metropolitana de Curitiba (RMC), receberá no dia 2 de abril, um sábado, a primeira edição da “Regata Festiva”, prova náutica de velocidade de barcos a vela realizada por adeptos do esporte aquático em Curitiba e RMC. A competição começa às 10h e as inscrições estão abertas e custam R$ 50. Não há restrição aos interessados em participar da corrida.

O evento é organizado por Robson Ruthes, proprietário de um centro de aprendizagem de Araucária, que conta com uma marina às margens da Passaúna. “A ideia do evento surgiu por pedidos dos próprios clientes da minha marina e também dos meus alunos. Eles sempre me pediam algo mais informal, dedicado aos iniciantes, então organizamos essa regata festiva”, contou Robson à reportagem da Tribuna.

A prova já conta com 25 barcos inscritos, mas o organizador estima cerca de 40 a 50 participantes até o dia da regata. “Nossa única exigência é o uso de colete salva-vidas e da cautela na direção das embarcações”, explica o instrutor.

A regata terá a largada em frente a captação da estação da Sanepar, no sentido do parque do Passaúna. Os participantes terão de contornar as três bóias que serão colocadas no dia do percurso.

“Mesmo que Curitiba não possua um clima muito quente, propício para a prática de esportes aquáticos, muitos têm nos procurado para aulas e, após o curso, logo já compram a sua embarcação e voltam a treinar na represa, independente de temperatura”, acrescenta Robson, que ressalta a segurança dos barcos à vela. “Trata-se de um esporte limpo, livre de ruídos e com risco mínimo, pois tomamos todas as devidas precauções”, finaliza.

Para mais informações sobre inscrições, o contato pode ser feito pelo telefone (41) 99924-7764.