A vacinação anticovid-19 para idosos acima de 90 anos em Curitiba terá mais um ponto de drive-thru a partir desta sexta-feira (12). O novo local de vacinação fica no bairro Boa Vista, na Paróquia Santo Antônio. Com essa ampliação a cidade passa a contar com 14 pontos de vacinação (lista abaixo), sendo três em sistema drive-thru.

A vacinação dos idosos começou na quarta-feira (10). Na sexta-feira (12) começam a ser imunizados com a primeira dose da vacina idosos acima de 90 anos. A estimativa da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba é de que sejam imunizados cerca de cinco mil pessoas acima de 90 anos.

Como chegar ao drive-thru do Boa Vista

A vacinação no drive-thru na Paróquia Santo Antônio, no Boa Vista, terá entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller. O horário de atendimento é das 9h às 16h.

A formação das filas, com organização de agentes de trânsito e guardas municipais, começará ao lado esquerdo da via rápida sentido centro-bairro (Rua Jovino do Rosário). Pela Jovino do Rosário, os motoristas vão virar à esquerda na Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller, por onde será o acesso único ao portão da paróquia.

A Superintendência de Trânsito (Setran) observa que só poderá virar à esquerda, a partir da rápida, quem seguir para a vacinação. A saída única do drive-thru acontecerá pela Avenida Paraná. Também não será liberado acesso de motoristas que estejam na Avenida Paraná e queiram virar à direita na Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller – mesmo que o destino seja o ponto de vacinação.

Serviço: vacinação de idosos acima dos 90 anos

– 90 anos ou mais: sexta-feira, 12 de fevereiro

Drive-Thru – 9h às 16h

Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada pela BR-277)

– Parque Barigui (entrada pela BR-277) Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada pelo segundo portão do estacionamento, na Rua Frederico Mauer)

Paróquia Santo Antônio – Boa Vista (entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller)

Locais fixos de vacinação – 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado



3 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

4 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão



5 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

6 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

7- US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

8 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

9 – Clube da Gente CIC

R. Hilda Cadilhe de Oliveira

10 – Rua da Cidadania do Tatuquara

R. Olivardo Konoroski Bueno, s/n

11- Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1700