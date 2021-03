O tempo deve seguir instável em Curitiba e região nesta sexta-feira (5). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), são esperadas pancadas de chuva e trovoadas em todo o Paraná. Há risco de temporal na capital e no Litoral principalmente nos períodos da tarde e noite. As temperaturas também devem baixar um pouco por causa do aumento da nebulosidade.

Em Curitiba, nesta sexta, o Simepar aponta temperaturas variando entre 18º C e 23º C. Ainda de acordo com a meteorologia, o tempo fica mais fechado em todo o estado por causa do desenvolvimento de um sistema de baixa pressão sobre o oceano. Com isso, as chuvas mais fortes e mais espalhadas estão previstas entre os períodos da tarde e da noite, mas chove também pela manhã em alguns municípios do Paraná.

As chuvas de março têm ajudado a encher os reservatórios que abastecem o sistema da Sanepar, que interrompeu o rodízio no abastecimento da região de Curitiba até a próxima segunda-feira (8). Até a manhã desta sexta-feira, o nível médio dos reservatórios era de 56,67%.

Litoral

De acordo com a meteorologia, nas praias paranaenses também deve chover ao longo desta sexta-feira. Há alerta de temporal a partir do período da tarde. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 22º C a 30º C.