Completamente restaurada, a Praça Else Schiller Otte, agora denominada Praça das Pinhas, ganha um belo mural artístico representando as araucárias, suas pinhas e pinhões, enaltecendo o símbolo do nosso estado. O espaço fica atrás do Colégio Brandão, entre as ruas Ivo Leão e Campos Sales, no Alto da Glória.

A obra original é uma refinada ilustração botânica da artista Curitibana Ana Deliberador, ampliada em placas de cerâmica pelo muralista Rômulo Lass. Além do mural foram implantados também um canteiro redondo com bancos, nova iluminação, rampas de acessibilidade, calçada de asfalto e novo paisagismo.