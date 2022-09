A Praça Afonso Botelho, no bairro Água Verde, em Curitiba, vai ganhar mais um espaço para a prática de esportes! No Centro de Esporte e Lazer (CEL) Afonso Botelho está sendo construída uma nova quadra de grama sintética, uma parceria das secretarias de Esporte, Lazer e Juventude, Obras Públicas e Meio Ambiente. Segundo a prefeitura, as obras já começaram e a entrega está prevista para a primeira quinzena de outubro.

A Praça Afonso Botelho foi inaugurada em 1972, tem 24 mil metros quadrados e fica entre as ruas Brigadeiro Franco, Engenheiros Rebouças e Presidente Getúlio Vargas. Em 2018, o prefeito Rafael Greca inaugurou o Centro de Esporte e Lazer (CEL) Afonso Botelho. A obra que começou em 2014 sofreu diversos atrasos por mudanças de projetos e desistência de licitações.

O trabalho foi retomado em 2017 e depois de um investimento de R$ 5 milhões na revitalização de toda a praça e na construção do prédio onde são feitas as aulas gratuitas de 16 modalidades, o CEL Afonso Botelho se tornou referência esportiva.

Foto: Levy Ferreira/SMCS

Atividades físicas e lazer

Administrado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, o CEL conta com sede administrativa, vestiários, quadras de areia, salas multiuso. Regiane Atallah, coordenadora do Centro de Esportes Afonso Botelho, afirma que a praça se tornou ponto de encontro de praticantes de diversas atividades físicas e de lazer da Regional Portão.

“Aqui na Afonso Botelho só fica parado quem quiser. Nós oferecemos 16 modalidades esportivas para todas as idades e também para pessoas com deficiência“, contou Regiane. “Mas não é necessário estar matriculado no CEL para se movimentar, a Afonso Botelho também conta com pistas de caminhada e de skate, academia ao ar livre e várias outras atividades.”

O Centro de Esporte e Lazer tem capacidade para atender 1.800 pessoas por mês e oferece atividades de caminhada, alongamento, ritmos, pilates, dança sem par, luta olímpica (6 a 10 anos), boxe (12 a 17 anos), muay thai (acima de 16 anos), MMA (12 a 17 anos), esgrima, beach soccer, vôlei de praia, futevôlei, beach tennis e voleibol.

Foto: Levy Ferreira/SMCS

A aposentada Suzete Gusso, de 70 anos, participa das aulas de dança sem par e não perde por nada a oportunidade de se movimentar e conversar com as amigas. “Eu adoro participar desta aula, eu me sinto até mais jovem depois da atividade. Nós queremos e devemos nos movimentar, não importa como, e aqui no centro de esporte é possível. A Prefeitura está de parabéns por nos dar a possibilidade de praticar atividade física nas praças da cidade. Novela é coisa do passado”, brincou a aposentada.

Eunice Wolker é mãe da Anna Julie e Matheus, que possuem o transtorno do espetro autista (TEA) e sempre estão presentes nas aulas. “A atividade física é muito importante para as crianças e para mim também. Eles adoram e são bem recebidos e acolhidos pelos profissionais aqui do centro. A parte motora, o foco e atenção dos dois estão tendo desenvolvimento”, afirmou Eunice.

Para participar das aulas e atividades

As inscrições para se inscrever na atividades oferecidas pelo Centro de Esporte e Lazer (CEL) Afonso Botelho estão abertas e disponíveis através do portal Curitiba em Movimento.

Skate

Foto: Levy Ferreira/SMCS

A pista da Praça Afonso Botelho, no Água Verde, é onde Rafael Eastwoart aperfeiçoa a técnica e pratica as manobras. Ele anda de skate desde os 11 anos e agora, aos 25, afirma que o esporte é um estilo de vida.

“O skate abriu muitas portas para mim, é o esporte que me levou para competições. É uma oportunidade de aprender disciplina, determinação e de se divertir. O skate me traz um sentimento de liberdade que eu espero que outras pessoas possam sentir”, relata Rafael. “Essa é a maior pista da região. No fim de semana, sempre viemos com um grupo de amigos, quando dá. É muito bonito ver essa pista encher no fim de semana”, completou Rafael.