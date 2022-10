Na próxima segunda-feira (31), a Praça Santos Andrade, no Centro de Curitiba, amanhecerá repleta de balões cor-de-rosa em formato de corações. A ação marca o último dia da campanha do Outubro Rosa, destinada à conscientização ao combate do câncer de mama e colo de útero. A ação é promovida pela Rede de Farmácias Nissei, que ao longo de todo o mês realizou diversas atividades em prol da causa.

Além das centenas de balões, também serão distribuídos chaveiros com o mesmo formato, com bolinhas que simulam nódulos. Os materiais da ação são confeccionados pelos alunos do Programa Supera, da Unilehu (Universidade Livre para Eficiência Humana), que funciona como um centro de capacitação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Quando apertados, é possível sentir uma pequena bolinha dentro desses corações. Dessa forma, a Nissei espera contribuir com a orientação sobre a importância do autocuidado e da prevenção, que são fundamentais para identificar a doença ainda em fase inicial”, conta Alexandre Maeoka, CEO da rede de farmácias.

Anualmente, 60 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca). O órgão ainda aponta que 28% desses casos poderiam ser evitados com a adoção de hábitos de vida saudáveis, como exercícios físicos regulares e alimentação balanceada. Além disso, a prevenção e o diagnóstico precoce da doença, que fazem com que o tratamento seja iniciado o quanto antes, elevam as chances de cura.

Chaveiros da ação da Nissei do Outubro Rosa. Foto: divulgação.

Ações em loja

A ação foi organizada para reforçar as mobilizações que têm sido realizadas pela Nissei ao longo de outubro e acontecem até o último dia deste mês. Em um dos projetos, os clientes podem adquirir uma fitinha rosa para demonstrar seu apoio à causa. Basta realizar uma doação de qualquer valor na urna disponível em todas as Farmácias Nissei. Todo o valor será destinado à Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) de Curitiba e de Maringá e ao Hospital do Câncer de Londrina, que juntas atendem a milhares de pessoas em vulnerabilidade social, de acordo com suas necessidades, e que passam pelo tratamento de câncer.

As fachadas das lojas também entram na campanha. Neste ano, diversas unidades da rede estão com a iluminação rosa para chamar a atenção e reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. A ação acontece nas cidades de Curitiba, Londrina, Cascavel e Maringá, no Paraná; também em Joinville, Santa Catarina; e Bauru, em São Paulo.