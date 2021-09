Um fenômeno natural que aconteceu em Guaratuba, no litoral paranaense, tem chamado atenção de moradores e turistas que visitam a cidade litorânea. Grandes blocos de areia se formaram num fenômeno chamado de “rolar da praia”. O fenômeno consiste no deslizamento de uma faixa de areia da praia, gerando essa visão de grandes blocos. Desta vez o efeito foi registrado na praia de Caieiras.

As cenas são assustadoras e dão a impressão de que o mar está engolindo a faixa de areia de Guaratuba, formando um grande barranco de mais de uma metro. Mas é algo natural, quando o mar avança e movimenta pedras, o que acaba deixando essa aparência de avanço. Em poucos dias tudo deve voltar ao normal e, segundo moradores, acontece todos os anos.

Fenômeno Rolar da Praia acontece anualmente e, segundo moradores, logo a praia volta ao normal. Foto: Divulgação/Prefeitura de Guaratuba.

Ciclone em alto mar

A presença de um ciclone em alto mar deixa o litoral paranaense em alerta de ressaca. Com isso, a agitação marítima pode gerar ondas de 2,5 metros até 3,5 metros. Ou seja, situação de perigo para pescadores e demais pessoas que por ventura estiverem no mar.

