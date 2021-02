Além da campanha de vacinação contra o coronavírus (covid-19) para idosos de 89 anos, que movimenta o Parque Barigui nesta segunda-feira (15), há quem aproveite o dia de sol para praticar exercícios físicos no local. Nesta manhã, havia muita gente no parque mesmo no horário próximo das 11h. Geralmente, o Barigui fica mais vazio durante a semana, mas quem teve feriado de carnaval prolongado não perdeu tempo e foi manter a saúde em dia. Lembrando que Curitiba está sob alerta de temporal para esta segunda-feira.

O controlador de voo Frederico de Castilho Andrade, 23 anos, vai ao parque todos os dias para pedalar. Ele notou o maior movimento nesta manhã de segunda-feira e não tinha se dado conta que também havia gente se vacinando. “Sempre venho. Até nem tinha lembrado da vacinação, mas o feriado de carnaval veio a calhar e notei mais gente hoje”, contou Andrade.

Frederico de Castilho Andrade, 23 anos, vai ao parque todos os dias para pedalar. Foto: Alex Silveira/Tribuna do Paraná.

A reportagem da Tribuna acompanhou a movimentação da vacinação nesta manhã. Além dos idosos de 89 anos que se vacinavam pelo sistema drive-thru, os profissionais da saúde que trabalham diretamente com pacientes de covid-19 tomavam a segunda dose da vacina no Pavilhão da Cura. Segundo alguns profissionais que aplicavam as doses nas pessoas, o maior movimento foi perto das 9h, quando a vacinação começou. Por volta das 11h, o drive thru para os idosos estava um pouco mais calmo.

A prefeitura informa que a procura pela vacina deve ser feita de forma espontânea em um dos 14 pontos de atendimento da cidade, 11 deles são pontos fixos e três no sistema drive-thru. Nos três drive-thrus o horário é das 9h às 16h; nos demais pontos, das 8h às 17h.