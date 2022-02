O 7° Boletim de Balneabilidade do Instituto Água e Terra (IAT), divulgado nesta sexta-feira (04), indica que dez locais estão impróprios para banho no Litoral do Estado, dos 42 monitorados. O Boletim de Balneabilidade integra as ações do Verão Paraná – Viva a Vida.

O documento indica, também, qualidade própria para banho e prática de esportes aquáticos em todos os pontos monitorados das praias de água doce nas Costas Oeste e Norte. Ao todo, são monitorados 17 locais nas duas regiões.

O monitoramento é feito há cerca de 30 anos pelo órgão ambiental na temporada de verão, quando existe maior fluxo de veranistas em 66 pontos do Litoral, Costa Oeste e Costa Norte. Além disso, os boletins, divulgados toda sexta-feira, indicam 10 pontos de foz dos rios no Litoral, que chegam ao mar como impróprios, pois drenam áreas urbanas.

“O contato com a água nesses locais pode acarretar risco à saúde humana, causando problemas como otites, gastrenterites, dermatites, entre outras”, explica a bióloga Christine da Fonseca Xavier, chefe de Divisão de Monitoramento do IAT.

A análise laboratorial é feita de acordo com a Resolução Conama nº 274/2000. Neste ano, o IAT irá disponibilizar 11 boletins ao longo da temporada, até a sexta-feira seguinte ao feriado de Carnaval.

Próprio para banho

No Litoral, o local à esquerda do morro na praia Central de Matinhos passou da condição imprópria para própria na análise dessa semana.

Impróprios

A altura da Rua Pará, no Balneário Ipanema, em Pontal do Paraná, foi classificada como imprópria, de acordo com a análise do IAT. Em Matinhos, estão impróprios os pontos da Rua Tamboara e da Rua Toledo, ambos no Balneário Riviera; a 500 metros à esquerda do Rio Matinhos, no Balneário Flamingo.

Na praia Brava de Caiobá estão impróprios os pontos da Rua Londrina e da Rua Jacarezinho. Em Guaratuba, estão com a mesma classificação a altura à esquerda da Rua Frederico Nascimento na praia Caieiras; o local em frente à Colônia dos Magistrados e à esquerda da Rua Ponta Grossa, na praia de Guaratuba.

Também segue imprópria para banho e prática de esportes aquáticos a Ponta da Pita, em Antonina.

Como saber

Os locais impróprios para banho o IAT sinaliza com bandeira vermelha e os próprios com a bandeira azul. Os Boletins de Balneabilidade são atualizados toda sexta-feira no site www.iat.pr.gov.br, nas abas “Monitoramento” e Balneabilidade”. Também é possível baixar o APP chamado “Balneabilidade Estado do Paraná” e acessar as informações do celular. Acesse e confira o boletim do Litoral do Paraná e da Costa Oeste.

