O Instituto Água e Terra (IAT) divulgou nesta sexta-feira (11) o 8º Boletim de Balneabilidade, que indica a qualidade da água para banho e prática de esportes aquáticos de 66 pontos monitorados no Litoral e nas praias artificiais das Costas Oeste e Norte. Ao todo, serão 11 boletins durante a temporada do Verão Paraná – Viva a Vida.

De acordo com a análise do IAT, que é feita há mais de 30 anos no período de maior fluxo de veranistas, o Litoral do Estado apresenta 12 pontos impróprios, dois a mais do que na semana anterior. Já as praias de água doce do Norte e Oeste do Estado não apresentam nenhum local impróprio entre os 17 pontos monitorados.

Outros dois locais passaram de impróprios, na última semana, para próprios: na altura da Rua Pará, no Balneário Ipanema, em Pontal do Paraná; e no Posto de Salva Vidas da Praia Brava de Caiobá, em Matinhos.

Além dos 66 pontos monitorados, com coletas de água semanais, o Boletim de Balneabilidade indica os 10 pontos de foz dos rios no Litoral, que chegam ao mar como impróprios, pois drenam áreas urbanas.

A análise laboratorial da qualidade da água é feita pelo IAT de acordo com a Resolução Conama nº 274/2000. O contato com a água em locais considerados impróprios pode acarretar risco à saúde humana, causando problemas como otites, gastrenterites, dermatites, entre outras.

Impróprios

Em Paranaguá, estão indicados como impróprios para banho e prática de esportes aquáticos três locais na praia de Encantadas, na Ilha do Mel: Pontinha, em frente ao módulo policial; à direta do trapiche; e em frente à Praça de Alimentação no Mar de Fora. Em Pontal do Paraná, estão nessa condição as águas na altura da Avenida Paranaguá, no Balneário Shangri-lá.

Em Matinhos, os dois pontos monitorados no Balneário Riviera estão impróprios: na Rua Tamboara e na Rua Toledo. Ainda em Matinhos, não é indicado o contato com as águas do Balneário Flamingo (à esquerda do rio Matinhos); à esquerda do Morro da Praia Central; e na altura da Rua Jacarezinho, na Praia Brava de Caiobá. Em Guaratuba, estão impróprios à esquerda da Rua Frederico, na praia Caieiras; em frente à Colônia dos Magistrados; e à esquerda da Rua Ponta Grossa.

Como saber

Nos locais impróprios para banho o IAT sinaliza com bandeira vermelh. Os próprios têm bandeira azul. Os Boletins de Balneabilidade são atualizados toda sexta-feira no site www.iat.pr.gov.br, nas abas “Monitoramento” e Balneabilidade”. Também é possível baixar o app “Balneabilidade Estado do Paraná” e acessar as informações do celular.

Confira o boletim do Litoral e da Costa Oeste e Norte.