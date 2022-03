O prazo para renovação das autorizações para Comércio Ambulante de Curitiba termina em 31 de março. A informação é da Secretaria Municipal do Urbanismo. Após essa data, as autorizações não renovadas serão automaticamente consideradas como pontos livres e vão compor edital para preenchimento das vagas no Centro e nos parques da cidade.

Segundo a prefeitura, o vendedor ambulante que permanecer com a autorização vencida após dia 31, além de perder o direito ao ponto, estará sujeito a ações de fiscalização, conforme previsão das leis 8473/1984 e 11095/2004.

O prazo destas autorizações vem sendo prorrogado durante a pandemia, desde 2020, conforme Decreto 452/2020 e Portaria 08/2021

O novo edital tem previsão para publicação em abril de 2022.

Como fazer

Para atendimento presencial, o interessado deverá agendar horário por este endereço.

Para renovação do crachá, os vendedores deverão apresentar os seguintes documentos:

• Crachá original. (Boletim de ocorrência no caso de furto ou perda).

• Requerimento preenchido e assinado.

• Documento de identidade (RG ou CNH).

• CPF – se não constar o número no documento de identificação apresentado.

• Comprovante de residência oficial, recente, em nome do titular.

• CRLV vigente, no caso de uso de reboque, trailer e veículo automotor

adaptado.

• Foto do equipamento utilizado.

• Certificado do Curso de Manipulação de Alimentos, se estiver vencido.

• Certidão de casamento – se houver alteração no estado civil.

Poderá encaminhar os documentos (em formato pdf e legível), por e-mail: comercioambulante@curitiba.pr.gov.br.

A prefeitura pede que o interessado não envie documentos rotacionados no celular, ou seja, de lado ou de ponta-cabeça.

Vale ressaltar que o conteúdo da Agenda Online também está disponível por meio do aplicativo Curitiba App, nas versões Google Play e Apple.