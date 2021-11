A Rua da Cidadania do Cajuru será o endereço do serviço itinerante do Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades do Ministério Público do Paraná nesta quarta-feira (10), das 14h às 16h30, para a prestação de orientações jurídicas grátis.

Os interessados deverão estar usando máscara corretamente colocada sobre o rosto e se dirigir à sala 1, no 1º andar, para atendimento.

LEIA TAMBÉM:

>> Polícia Civil promete dobrar atendimentos presenciais para confecção de RG em Curitiba

O endereço da Rua da Cidadania é Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150, perto do terminal de ônibus do Capão da Imbuia.

Web Stories