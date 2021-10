Dor no bolso!

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta terça-feira (12), vai levar muitos curitibanos para a estrada. Os principais destinos são o litoral e interior do Paraná, e a bela Santa Catarina. Antes de seguir com cautela e segurança, é preciso colocar combustível no veículo.

Com o preço nas alturas, aquele cinquentão na carteira não dá para quase nada, mas é aí que a Tribuna do Paraná vai ajudar a você a economizar na hora de pedir ao frentista.

Segundo levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP), a média de preço da gasolina em Curitiba, por exemplo, subiu para R$5,92, podendo chegar a ser encontrada por até R$ 6,00 o litro, dependendo do posto. Lembrando que a gasolina já sofreu nove reajustes apenas em 2021.

Confira abaixo um levantamento que mostra os preços de acordo com os bairros de Curitiba dos preços de gasolina comum e etanol. A pesquisa tem os valores mais recentes levantados pela ANP.

A alta também ocorre no Etanol, combustível que não está sendo vantajoso ao motorista atualmente. Em Curitiba, o preço médio segundo levantamento da ANP, é de R$ 4,91, sendo o valor mais alto R$ 4,59 e o menor R$ 4,59, dependendo do posto.

Preços da Gasolina Comum em Curitiba*

Razão social Endereço Bairro Bandeira Preço de venda

Data da coleta



Alianca Comercio de Combustiveis Ltda Estrada Guilherme Weigert, 893 Santa Candida BRANCA 5,599 28/09/2021 Auto Posto Jardim Querencia Ltda Avenida Anita Garibaldi, 5164 0 Barreirinha BRANCA 5,630 28/09/2021 Auto Posto California Ltda Avenida Anita Garibaldi, 1805 Ahu BRANCA 5,649 28/09/2021 Auto Posto Lua Crescente Ltda. Rua Doutor Barreto Coutinho, 25 Santa Candida IPIRANGA 5,699 28/09/2021 G T Zanlorenzi e Cia Ltda Rua Amazonas Marcondes, 1106 Cabral BRANCA 5,739 28/09/2021 Auto Posto X Ltda Rua Xv de Novembro, 2499 Alto da Rua Xv BRANCA 5,799 28/09/2021 Auto Posto Via Sul Brasil Ltda Avenida Pres. Affonso Camargo, 10 Terreo Cristo Rei RAIZEN 5,799 28/09/2021 Auto Posto Mocelin Ltda Avenida Anita Garibaldi, 3672 Barreirinha BRANCA 5,799 28/09/2021 Auto Posto Nossa Senhora do Rosario Ltda Avenida Parana, 2420 Boa Vista STANG 5,870 28/09/2021 Auto Posto Jardim Ambiental Ltda Rua Itupava, 1020 Alto da Rua Xv IPIRANGA 5,890 28/09/2021 Rede Petrogas Comercio de Combustiveis S/a Rua Pedro Romildo Dall Stella, 450 Pilarzinho IPIRANGA 5,899 28/09/2021 Auto Posto Colossal Merces Ltda Rua Martim Afonso, 700 Mercês RAIZEN 5,899 28/09/2021 Auto Posto Abaete Ltda Rua Fernando de Noronha, 1324 Santa Cândida BRANCA 5,899 28/09/2021 Auto Posto Mexico Ltda Rua Mexico, 385 Terreo Bacacheri PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 5,899 28/09/2021 Auto Posto Emf Ltda Rua Chile, 2311 Rebouças BRANCA 5,919 28/09/2021 Auto Posto Nilo Cairo Ltda Rua Tibagi, 652 Centro BRANCA 5,939 28/09/2021 Posto Rodovia dos Minerios Ltda Rua Jose Bajerski, 44 Abranches BRANCA 5,939 28/09/2021 Posto Santa Rosa Ltda Rua Fernando de Noronha, 137 Boa Vista BRANCA 5,939 28/09/2021 Auto Posto Minerio Ltda Rua Padre Joao Wislinski, 493 0 Santa Cândida BRANCA 5,949 28/09/2021 Auto Posto R Juveve Ltda Rua Almirante Tamandaré, 1781 Juveve PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 5,970 28/09/2021 Auto Posto Vendramin Ltda. Rua Joao Negrao, 1072 Rebouças RODOIL 5,979 28/09/2021 Auto Posto Texas Fuel Ltda Rua Mateus Leme, 5761 Abranches IPIRANGA 5,979 28/09/2021 Posto de Servicos Rosario Ltda Rua Geraldo Gustavo Oscar Muller, 90 Boa Vista IPIRANGA 5,979 28/09/2021 Rio Bravo Comercio de Combustiveis Ltda Rua Senador Xavier da Silva, 444 Centro Cívico IPIRANGA 5,979 28/09/2021 Auto Posto Social Ltda Rua Augusto Stresser, 1684 Terreo Hugo Lange PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 5,980 28/09/2021 Auto Posto Lustosa Ltda Rua Duque de Caxias, 399 São Francisco RAIZEN 5,999 28/09/2021 Auto Posto Petro Chile Ltda Rua Chile, 1457 Rebouças PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 5,999 28/09/2021 Auto Posto Petro Triângulo Ltda. Rua São Salvador, 360 Pilarzinho PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 5,999 28/09/2021 Posto de Servicos Acalanto Ltda Rua Mal Mascarenhas Moraes, 1020 Santa Candida BRANCA 5,999 28/09/2021 Auto Posto Ts Limitada Avenida Anita Garibaldi, 1305 Ahu RAIZEN 5,999 28/09/2021 Auto Posto Base Aérea Ltda. Avenida Erasto Gaertner, 1600 Bacacheri IPIRANGA 5,999 28/09/2021 Auto Posto Potenza Ltda Rua Joao Negrao, 1561 Centro IPIRANGA 5,999 28/09/2021 Auto Posto Erasto Gaertner Eireli Rua Maximino Zanon, 31 Bacacheri RAIZEN 5,999 28/09/2021 Phoenix Auto Posto Ltda Rua Xv de Novembro, 2107 0 Alto da Xv RAIZEN 5,999 28/09/2021 Posto Makiolka Ltda Rua Theodoro Makiolka, 3115 Barreirinha PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 5,999 28/09/2021 Auto Posto Interlagos Ltda Rua Lodovico Geronazzo, 665 Boa Vista BRANCA 5,999 28/09/2021 Rmz Fukami Comercio de Combustiveis Ltda Rua Bom Jesus, 159 Bairro Juveve PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 5,999 28/09/2021 Angra Auto Posto Eireli Avenida Sete de Setembro, 2578 Centro IPIRANGA 5,999 28/09/2021 Auto Posto Aventador Ltda Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 308 Bacacheri IPIRANGA 5,999 28/09/2021 Ducati Auto Posto Ltda Rua Claudio Paulino Dariva, 304 Boa Vista IPIRANGA 5,999 28/09/2021 Auto Posto Verde Com de Combustiveis e Lubrif Ltda Rua Dr Manoel Pedro, 228 Juveve RAIZEN 5,999 28/09/2021 Taishan Auto Posto – Eireli Avenida Francisco M Albizu, 26 Bacacheri RAIZEN 5,999 28/09/2021 Auto Posto Patmos Ltda Avenida Anita Garibaldi, 5.827 Terreo Barrerinha PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 5,999 28/09/2021 Auto Posto Petro Pimpa Ltda Rua Joao Negrao, 1240 Reboucas IPIRANGA 5,999 28/09/2021 Auto Posto Trevo Atuba Ltda Avenida Monteiro Tourinho, 1511 Atuba BRANCA 5,999 28/09/2021 Auto Posto Delgado Moro Ltda Rua Xv de Novembro, 3040 Alto da Rua Xv IPIRANGA 5,999 28/09/2021

Preços do Etanol em Curitiba*

Alianca Comercio de Combustiveis Ltda Estrada Guilherme Weigert, 893 Santa Candida BRANCA 4,599 28/09/2021 Auto Posto Jardim Querencia Ltda Avenida Anita Garibaldi, 5164 0 Barreirinha BRANCA 4,630 28/09/2021 Auto Posto California Ltda Avenida Anita Garibaldi, 1805 Ahu BRANCA 4,649 28/09/2021 Posto Rodovia dos Minerios Ltda Rua Jose Bajerski, 44 Abranches BRANCA 4,658 28/09/2021 Auto Posto Lua Crescente Ltda. Rua Doutor Barreto Coutinho, 25 Santa Candida IPIRANGA 4,699 28/09/2021 G T Zanlorenzi e Cia Ltda Rua Amazonas Marcondes, 1106 Cabral BRANCA 4,729 28/09/2021 Posto Perola Limitada Rua Dez Westphalen, 1298 Centro RAIZEN 4,799 28/09/2021 Auto Posto Via Sul Brasil Ltda Avenida Pres. Affonso Camargo, 10 Terreo Cristo Rei RAIZEN 4,799 28/09/2021 Auto Posto Mocelin Ltda Avenida Anita Garibaldi, 3672 Barreirinha BRANCA 4,799 28/09/2021 Auto Posto X Ltda Rua Xv de Novembro, 2499 Alto da Rua Xv BRANCA 4,799 28/09/2021 Auto Posto Nossa Senhora do Rosario Ltda Avenida Parana, 2420 Boa Vista STANG 4,870 28/09/2021 Auto Posto Jardim Ambiental Ltda Rua Itupava, 1020 Alto da Rua Xv IPIRANGA 4,890 28/09/2021 Rede Petrogas Comercio de Combustiveis S/a Rua Pedro Romildo Dall Stella, 450 Pilarzinho IPIRANGA 4,899 28/09/2021 Auto Posto Mexico Ltda Rua Mexico, 385 Terreo Bacacheri PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,899 28/09/2021 Auto Posto Abaete Ltda Rua Fernando de Noronha, 1324 Santa Candida BRANCA 4,899 28/09/2021 Auto Posto Colossal Merces Ltda Rua Martim Afonso, 700 Merces RAIZEN 4,899 28/09/2021 Auto Posto Emf Ltda Rua Chile, 2311 Reboucas BRANCA 4,919 28/09/2021 Auto Posto Nilo Cairo Ltda Rua Tibagi, 652 Centro BRANCA 4,919 28/09/2021 Auto Posto Interlagos Ltda Rua Lodovico Geronazzo, 665 Boa Vista BRANCA 4,939 28/09/2021 Posto Santa Rosa Ltda Rua Fernando de Noronha, 137 Boa Vista BRANCA 4,939 28/09/2021 Auto Posto Minerio Ltda Rua Padre Joao Wislinski, 493 0 Santa Candida BRANCA 4,949 28/09/2021 Ducati Auto Posto Ltda Rua Claudio Paulino Dariva, 304 Boa Vista IPIRANGA 4,979 28/09/2021 Rio Bravo Comercio de Combustiveis Ltda Rua Senador Xavier da Silva, 444 Centro Civico IPIRANGA 4,979 28/09/2021 Auto Posto Vendramin Ltda. Rua Joao Negrao, 1072 Reboucas RODOIL 4,979 28/09/2021 Auto Posto Texas Fuel Ltda Rua Mateus Leme, 5761 Abranches IPIRANGA 4,979 28/09/2021 Posto de Servicos Rosario Ltda Rua Geraldo Gustavo Oscar Muller, 90 Boa Vista IPIRANGA 4,979 28/09/2021 Auto Posto Social Ltda Rua Augusto Stresser, 1684 Terreo Hugo Lange PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,990 28/09/2021 Auto Posto R Juveve Ltda Rua Almirante Tamandaré, 1781 Juveve PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,990 28/09/2021 Auto Posto Potenza Ltda Rua Joao Negrao, 1561 Centro IPIRANGA 4,999 28/09/2021 Auto Posto Patmos Ltda Avenida Anita Garibaldi, 5.827 Terreo Barrerinha PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,999 28/09/2021 Auto Posto Base Aérea Ltda. Avenida Erasto Gaertner, 1600 Bacacheri IPIRANGA 4,999 28/09/2021 Auto Posto Petro Pimpa Ltda Rua Joao Negrao, 1240 Reboucas IPIRANGA 4,999 28/09/2021 Auto Posto Ts Limitada Avenida Anita Garibaldi, 1305 Ahu RAIZEN 4,999 28/09/2021 Auto Posto Trevo Atuba Ltda Avenida Monteiro Tourinho, 1511 Atuba BRANCA 4,999 28/09/2021 Posto de Servicos Acalanto Ltda Rua Mal Mascarenhas Moraes, 1020 Santa Candida BRANCA 4,999 28/09/2021 Auto Posto Petro Triângulo Ltda. Rua São Salvador, 360 Pilarzinho PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,999 28/09/2021 Auto Posto Petro Chile Ltda Rua Chile, 1457 Reboucas PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,999 28/09/2021 Auto Posto Lustosa Ltda Rua Duque de Caxias, 399 Sao Francisco RAIZEN 4,999 28/09/2021 Auto Posto Erasto Gaertner Eireli Rua Maximino Zanon, 31 Bacacheri RAIZEN 4,999 28/09/2021 Taishan Auto Posto – Eireli Avenida Francisco M Albizu, 26 Bacacheri RAIZEN 4,999 28/09/2021 Phoenix Auto Posto Ltda Rua Xv de Novembro, 2107 0 Alto da Xv RAIZEN 4,999 28/09/2021 Posto Makiolka Ltda Rua Theodoro Makiolka, 3115 Barreirinha PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,999 28/09/2021 Auto Posto Verde Com de Combustiveis e Lubrif Ltda Rua Dr Manoel Pedro, 228 Juveve RAIZEN 4,999 28/09/2021 Auto Posto Aventador Ltda Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 308 Bacacheri IPIRANGA 4,999 28/09/2021 Auto Posto Delgado Moro Ltda Rua Xv de Novembro, 3040 Alto da Rua Xv IPIRANGA 4,999 28/09/2021 Angra Auto Posto Eireli Avenida Sete de Setembro, 2578 Centro IPIRANGA 4,999 28/09/2021 Rmz Fukami Comercio de Combustiveis Ltda Rua Bom Jesus, 159 Bairro Juveve PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,999 28/09/2021

*Pesquisa feita pela Tribuna no dia 08/10/2021, segundo levantamento mais recente da ANP.