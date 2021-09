Dor no bolso!

Quer ver um motorista em pânico? Basta a luz da reserva de combustível piscar no painel para o coração bater mais forte, pena que é de nervoso. Em Curitiba, a média de preço da gasolina comum, por exemplo, segundo levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP) está em R$ 5,67, podendo chegar até a R$ 5,89, dependendo do posto. Lembrando que a gasolina já sofreu nove reajustes apenas em 2021.

+Leia mais! Por que os combustíveis estão tão caros, assim como muitos outros produtos?

Com o Etanol a situação é igualmente preocupante. Em Curitiba, o preço médico segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), é de R$ 4,65. Confira abaixo um levantamento que mostra os preços de acordo com os bairros de Curitiba dos preços de gasolina comum e etanol.

Preços da Gasolina Comum em Curitiba*

Razão social Endereço Bairro Bandeira Preço de venda Data da coleta Auto Posto California Ltda Avenida Anita Garibaldi, 1805 Ahu BRANCA 5,549 08/09/2021 Alianca Comercio de Combustiveis Ltda Estrada Guilherme Weigert, 893 Santa Candida BRANCA 5,559 08/09/2021 Rb 1 Comercio de Combustiveis Ltda Rua Conselheiro Laurindo, 424 Centro BRANCA 5,579 08/09/2021 Auto Posto Rabat Ltda Rua Guilherme Ihlenfeldt, 616 Vila Tingui BRANCA 5,579 08/09/2021 Auto Posto Jardim Querencia Ltda Avenida Anita Garibaldi, 5164 0 Barreirinha BRANCA 5,580 08/09/2021 Auto Posto Ortona Ltda Rua Alberto Folloni, 1181 Juveve IPIRANGA 5,590 08/09/2021 Auto Posto Mexico Ltda Rua Mexico, 385 Terreo Bacacheri PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 5,599 08/09/2021 Auto Posto Ribeira Iii Ltda Estrada da Ribeira Br-476, 517 Atuba IPIRANGA 5,599 05/09/2021 Auto Posto Erasto Gaertner Eireli Rua Maximino Zanon, 31 Bacacheri RAIZEN 5,599 08/09/2021 Auto Posto Abaete Ltda Rua Fernando de Noronha, 1324 Santa Candida BRANCA 5,599 08/09/2021 Auto Posto Base Aérea Ltda. Avenida Erasto Gaertner, 1600 Bacacheri IPIRANGA 5,599 08/09/2021 Auto Posto X Ltda Rua Xv de Novembro, 2499 Alto da Rua Xv BRANCA 5,599 08/09/2021 Auto Posto Interlagos Ltda Rua Lodovico Geronazzo, 665 Boa Vista BRANCA 5,619 08/09/2021 Auto Posto Emf Ltda Rua Chile, 2311 Rebouças BRANCA 5,619 08/09/2021 G T Zanlorenzi e Cia Ltda Rua Amazonas Marcondes, 1106 Cabral BRANCA 5,639 08/09/2021 Posto Santa Rosa Ltda Rua Fernando de Noronha, 137 Boa Vista BRANCA 5,649 08/09/2021 Posto de Combustiveis El Charif Ltda Rodovia Br-277 Curitiba-paranagua, 793 Cajuru BRANCA 5,659 07/09/2021 Auto Posto Lua Crescente Ltda. Rua Doutor Barreto Coutinho, 25 Santa Candida IPIRANGA 5,659 08/09/2021 Auto Posto Vendramin Ltda. Rua Joao Negrao, 1072 Rebouças RODOIL 5,659 08/09/2021 Auto Posto Petro Iguaçu Ltda. Avenida Visconde de Guarapuava, 2039 Centro RAIZEN 5,670 08/09/2021 Auto Posto Petro Pimpa Ltda Rua Joao Negrao, 1240 Rebouças IPIRANGA 5,679 08/09/2021 Sambade Com. de Combustiveis Ltda Avenida Anita Garibaldi, 6625 Barreirinha RAIZEN 5,679 08/09/2021 Auto Posto Jardim Ambiental Ltda Rua Itupava, 1020 Alto da Rua Xv IPIRANGA 5,680 08/09/2021 Auto Posto Delgado Moro Ltda Rua Xv de Novembro, 3040 Alto da Rua Xv IPIRANGA 5,699 08/09/2021 Rmz Fukami Comercio de Combustiveis Ltda Rua Bom Jesus, 159 Bairro Juveve PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 5,699 08/09/2021 Auto Posto Texas Fuel Ltda Rua Mateus Leme, 5761 Abranches IPIRANGA 5,699 08/09/2021 Posto Makiolka Ltda Rua Theodoro Makiolka, 3115 Barreirinha PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 5,699 08/09/2021 Auto Posto Patmos Ltda Avenida Anita Garibaldi, 5.827 Terreo Barrerinha PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 5,699 08/09/2021 Phoenix Auto Posto Ltda Rua Xv de Novembro, 2107 0 Alto da Xv RAIZEN 5,699 08/09/2021 Auto Posto Mocelin Ltda Avenida Anita Garibaldi, 3672 Barreirinha BRANCA 5,699 08/09/2021 Auto Posto Potenza Ltda Rua Joao Negrao, 1561 Centro IPIRANGA 5,699 08/09/2021 Angra Auto Posto Eireli Avenida Sete de Setembro, 2578 Centro IPIRANGA 5,699 08/09/2021 Auto Posto Via Sul Brasil Ltda Avenida Pres. Affonso Camargo, 10 Terreo Cristo Rei RAIZEN 5,699 08/09/2021 Auto Posto Lustosa Ltda Rua Duque de Caxias, 399 São Francisco RAIZEN 5,699 08/09/2021 Ducati Auto Posto Ltda Rua Claudio Paulino Dariva, 304 Boa Vista IPIRANGA 5,699 08/09/2021 Auto Posto Petro Chile Ltda Rua Chile, 1457 Rebouças PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 5,699 08/09/2021 Posto de Servicos Acalanto Ltda Rua Mal Mascarenhas Moraes, 1020 Santa Candida BRANCA 5,699 08/09/2021 Auto Posto Sol Levante Ltda Rua Trajano Reis, 614 São Francisco BRANCA 5,699 08/09/2021 Auto Posto Aventador Ltda Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 308 Bacacheri IPIRANGA 5,699 08/09/2021 Taishan Auto Posto – Eireli Avenida Francisco M Albizu, 26 Bacacheri RAIZEN 5,699 08/09/2021 Auto Posto Ts Limitada Avenida Anita Garibaldi, 1305 Ahu RAIZEN 5,699 08/09/2021 Rio Bravo Comercio de Combustiveis Ltda Rua Senador Xavier da Silva, 444 Centro Civico IPIRANGA 5,769 08/09/2021 Auto Posto R Juveve Ltda Rua Almirante Tamandaré, 1781 Juveve PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 5,850 08/09/2021 Auto Posto Social Ltda Rua Augusto Stresser, 1684 Terreo Hugo Lange PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 5,870 08/09/2021 Auto Posto Petro Triângulo Ltda. Rua São Salvador, 360 Pilarzinho PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 5,899 08/09/2021

Preços do Etanol em Curitiba*

Razão Social Endereço Bairro Bandeira Preço venda Data da coleta Alianca Comercio de Combustiveis Ltda Estrada Guilherme Weigert, 893 Santa Candida BRANCA 4,449 08/09/2021 Auto Posto California Ltda Avenida Anita Garibaldi, 1805 Ahu BRANCA 4,549 08/09/2021 G T Zanlorenzi e Cia Ltda Rua Amazonas Marcondes, 1106 Cabral BRANCA 4,569 08/09/2021 Auto Posto Petro Iguaçu Ltda. Avenida Visconde de Guarapuava, 2039 Centro RAIZEN 4,570 08/09/2021 Rb 1 Comercio de Combustiveis Ltda Rua Conselheiro Laurindo, 424 Centro BRANCA 4,579 08/09/2021 Auto Posto Rabat Ltda Rua Guilherme Ihlenfeldt, 616 Vila Tingui BRANCA 4,579 08/09/2021 Auto Posto Jardim Querencia Ltda Avenida Anita Garibaldi, 5164 0 Barreirinha BRANCA 4,580 08/09/2021 Auto Posto Ortona Ltda Rua Alberto Folloni, 1181 Juveve IPIRANGA 4,590 08/09/2021 Auto Posto Erasto Gaertner Eireli Rua Maximino Zanon, 31 Bacacheri RAIZEN 4,599 08/09/2021 Auto Posto X Ltda Rua Xv de Novembro, 2499 Alto da Rua Xv BRANCA 4,599 08/09/2021 Posto de Combustiveis El Charif Ltda Rodovia Br-277 Curitiba-paranagua, 793 Cajuru BRANCA 4,599 07/09/2021 Auto Posto Base Aérea Ltda. Avenida Erasto Gaertner, 1600 Bacacheri IPIRANGA 4,599 08/09/2021 Auto Posto Ribeira Iii Ltda Estrada da Ribeira Br-476, 517 Atuba IPIRANGA 4,599 05/09/2021 Auto Posto Abaete Ltda Rua Fernando de Noronha, 1324 Santa Cândida BRANCA 4,599 08/09/2021 Auto Posto Emf Ltda Rua Chile, 2311 Rebouças BRANCA 4,619 08/09/2021 Auto Posto Interlagos Ltda Rua Lodovico Geronazzo, 665 Boa Vista BRANCA 4,629 08/09/2021 Auto Posto Mexico Ltda Rua Mexico, 385 Terreo Bacacheri PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,639 08/09/2021 Posto Santa Rosa Ltda Rua Fernando de Noronha, 137 Boa Vista BRANCA 4,649 08/09/2021 Auto Posto Lua Crescente Ltda. Rua Doutor Barreto Coutinho, 25 Santa Cândida IPIRANGA 4,649 08/09/2021 Auto Posto Vendramin Ltda. Rua Joao Negrao, 1072 Rebouças RODOIL 4,659 08/09/2021 Sambade Com. de Combustiveis Ltda Avenida Anita Garibaldi, 6625 Barreirinha RAIZEN 4,679 08/09/2021 Auto Posto Petro Pimpa Ltda Rua Joao Negrao, 1240 Rebouças IPIRANGA 4,679 08/09/2021 Auto Posto Jardim Ambiental Ltda Rua Itupava, 1020 Alto da Rua Xv IPIRANGA 4,680 08/09/2021 Auto Posto Via Sul Brasil Ltda Avenida Pres. Affonso Camargo, 10 Terreo Cristo Rei RAIZEN 4,699 08/09/2021 Auto Posto Potenza Ltda Rua Joao Negrao, 1561 Centro IPIRANGA 4,699 08/09/2021 Phoenix Auto Posto Ltda Rua Xv de Novembro, 2107 0 Alto da Xv RAIZEN 4,699 08/09/2021 Posto Makiolka Ltda Rua Theodoro Makiolka, 3115 Barreirinha PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,699 08/09/2021 Auto Posto Delgado Moro Ltda Rua Xv de Novembro, 3040 Alto da Rua Xv IPIRANGA 4,699 08/09/2021 Auto Posto Texas Fuel Ltda Rua Mateus Leme, 5761 Abranches IPIRANGA 4,699 08/09/2021 Angra Auto Posto Eireli Avenida Sete de Setembro, 2578 Centro IPIRANGA 4,699 08/09/2021 Auto Posto Sol Levante Ltda Rua Trajano Reis, 614 São Francisco BRANCA 4,699 08/09/2021 Auto Posto Aventador Ltda Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 308 Bacacheri IPIRANGA 4,699 08/09/2021 Auto Posto Mocelin Ltda Avenida Anita Garibaldi, 3672 Barreirinha BRANCA 4,699 08/09/2021 Ducati Auto Posto Ltda Rua Claudio Paulino Dariva, 304 Boa Vista IPIRANGA 4,699 08/09/2021 Taishan Auto Posto – Eireli Avenida Francisco M Albizu, 26 Bacacheri RAIZEN 4,699 08/09/2021 Auto Posto Patmos Ltda Avenida Anita Garibaldi, 5.827 Terreo Barrerinha PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,699 08/09/2021 Rmz Fukami Comercio de Combustiveis Ltda Rua Bom Jesus, 159 Bairro Juveve PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,699 08/09/2021 Auto Posto Lustosa Ltda Rua Duque de Caxias, 399 São Francisco RAIZEN 4,699 08/09/2021 Auto Posto Petro Chile Ltda Rua Chile, 1457 Rebouças PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,699 08/09/2021 Auto Posto Ts Limitada Avenida Anita Garibaldi, 1305 Ahu RAIZEN 4,699 08/09/2021 Posto de Servicos Acalanto Ltda Rua Mal Mascarenhas Moraes, 1020 Santa Candida BRANCA 4,699 08/09/2021 Auto Posto Petro Triângulo Ltda. Rua São Salvador, 360 Pilarzinho PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,699 08/09/2021 Rio Bravo Comercio de Combustiveis Ltda Rua Senador Xavier da Silva, 444 Centro Civico IPIRANGA 4,769 08/09/2021 Auto Posto Social Ltda Rua Augusto Stresser, 1684 Terreo Hugo Lange PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,780 08/09/2021 Auto Posto R Juveve Ltda Rua Almirante Tamandaré, 1781 Juveve PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 4,790 08/09/2021

*Pesquisa feita pela Tribuna no dia 15/09/2021

Web Stories