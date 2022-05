A Defensoria Pública do Estado-PR, por meio da Assessoria de Projetos Especiais (APE), realiza nesta quinta-feira (26) um Mutirão de Orientação Jurídica. A ação marca a comemoração dos 11 anos da DPE do Paraná. Quem passar pelo Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no Centro de Curitiba, das 09h às 17h, vai poder receber atendimento em todas as áreas do Direito.

É importante ter em mãos documentos pessoais como RG, CPF, Certidão de Nascimento e Comprovante de Residência, para facilitar o atendimento. Mas quem não tiver os documentos na hora também vai ser atendido.

“Acredito que os 11 anos da Defensoria Pública merecem ser comemorados ao lado daqueles que são o motivo da existência da própria instituição: a população”, explica o defensor público coordenador da APE, Matheus Cavalcanti Munhoz. “É a DPPR se aproximando ainda mais da população e se movimentando até aqueles que necessitam do nosso serviço, não apenas aguardando a chegada dos atendimentos nas suas sedes”.

SERVIÇO

O que? Mutirão de Orientação Jurídica – 11 de DPE-PR

Quando? Dia 26 de maio de 2022 (quinta-feira), das 09h às 17h

Onde? No Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na Praça Senador Correia, ao lado do Terminal do Guadalupe, Centro de Curitiba.