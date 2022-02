Está procurando por uma vaga em creche na rede municipal de Curitiba? Está no ar desde segunda-feira (14) o Cadastro On-line da Secretaria Municipal da Educação. O site faz o cadastro no sistema para a solicitação de vagas para crianças de 0 a 3 anos de idade em Curitiba.

Como é feito todo final do ano, o cadastro havia sido suspenso temporariamente no final de novembro. O procedimento é necessário para que seja feita a distribuição e priorização de vagas das crianças já cadastradas. Feito esse procedimento, ele é reaberto, no início do ano letivo. Acesse aqui.

LEIA TAMBÉM:

>> Hora da verdade! Reajuste da passagem de ônibus em Curitiba deve ocorrer em março

>> Famílias que tiveram casa destruída em grande incêndio em Curitiba precisam do básico. Bora ajudar?

A Secretaria Municipal da Educação chamou, desde o final do ano passado, mais de 13 mil crianças para vagas de 0 a 3 anos, seja em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) ou Centros de Educação Infantil (CEIs) contratados.

Precisa de ajuda?

Quem não tiver computador ou smartphone, ou alguma dificuldade com a internet, pode ir ao Núcleo Regional da Educação, nas Ruas da Cidadania, onde haverá equipamento e orientação disponíveis.

Para preencher o cadastro, a criança precisa ter CPF. Basta inserir os dados, escolher cinco opções de unidade e aguardar um contato da Educação pelo e-mail cadastrado.

“O cadastro não significa a efetivação da matrícula. Esse processo será concluído posteriormente pelo município, quando for feita a confirmação da vaga pelos responsáveis, na própria unidade de ensino”, explica a diretora do Departamento de Educação Infantil da Secretaria Municipal da Educação, Kelen Patrícia Collarino.

“A partir do pré, com 4 anos de idade, não é preciso preencher o cadastro on-line, pois a rede tem vagas disponíveis a qualquer momento do ano letivo”, completa Kelen.