Em vídeo postado na manhã desta quinta-feira (3) nas redes sociais, a diretora do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/PR), Claudia Silvano, se posicionou a respeito da fiscalização do órgão sobre o aumento de preços dos combustíveis no estado. Segundo a diretora, o Procon/PR tem recebido várias reclamações a respeito do tema, cobrando medidas para evitar irregularidades e abusos por parte dos postos de combustíveis.

Conforme orientou a Claudia Silvano, mesmo com a fiscalização intensa do Procon/PR, também é dever do consumidor exigir a nota fiscal do abastecimento. E para oficializar uma reclamação sobre as possíveis práticas abusivas de preços nos postos de combustíveis, a orientação é para que o consumidor acesse o site do órgão e vá até o menu Faça Aqui a Sua Reclamação.

“Muitas pessoas estão questionando o porquê do reajuste dos combustíveis. E qual é o trabalho que o Procon/PR e os Procons municipais estão fazendo em relação a isso. Desde o início da semana, nós estamos investigando. E como que funciona essa investigação? Com a notificação dos postos de combustíveis para que apresentem as notas fiscais de compra e de venda dos produtos”, explicou a diretora em um trecho do vídeo.

Na sequência, Claudia destaca que, “se constatada irregularidade ou abuso as empresas estão sujeitas a multas que variam de R$ 700 a R$ 11 milhões. Essas notificações são feitas por meio de correio porque o processo administrativo assim exige, para que haja aplicação da sanção, para que não haja nenhum questionamento em relação ao procedimento em si. Então, nós estamos trabalhando nisso”, disse ela.

O vídeo da diretora do Procon/PR foi postado no Instagram. Até por volta das 10h40 desta quinta-feira, a postagem contava com cerca de 860 curtidas e 26 comentários.

