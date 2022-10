A banana é uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros e faz parte do dia a dia das famílias. No entanto, não está sendo fácil para o curitibano, que está tendo que pagar agora em outubro, um preço com aumento de 100%, na comparação com janeiro de 2022.

Em Curitiba, segundo a Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa), uma caixa de banana caturra de 20 quilos custava em média R$ 40 no primeiro mês do ano. Já em outubro, a mesma caixa está sendo comercializada a R$ 80. Na hora da compra no supermercado, o preço médio de uma penca fica perto de R$ 4. Aliás, de acordo com o site Clique Economia da prefeitura de Curitiba, o preço mais baixo encontrado nesta quarta-feira (18) é o do supermercado Rio Verde, no Bairro Alto. Lá, a penca está sendo vendida a R$ 3,87.

Motivo dos aumentos

A explicação para essa alta deve-se a alguns motivos, como a queda na produção do produto no Paraná, devido ao custo do adubo, que também subiu. “A banana todos os anos tem uma entressafra nesse período até dezembro, pois no inverno existe uma redução na formação de cachos e assim, acaba produzindo menos. Além disso, o preço do adubo fez com que os produtores investissem pouco no Paraná, ou seja, reduziu a oferta”, explica Evandro Pilati, técnico e orientador de mercado da Ceasa Paraná.

E não é somente com a banana caturra que ocorreu a alta. A nanica e a prata tiveram aumento de 29,77%, no comparado de agosto a setembro.

Como dica para economizar, vale reforçar que qualquer pessoa pode fazer a compra diretamente na Ceasa e pesquisando por lá, vai encontrar boas ofertas.

Quando vai ficar mais barato?

Para Evandro Pilati, a queda no preço deve ocorrer no começo de 2023, pois os bananais já estão em processo de crescimento. “É comum isso ocorrer com a banana, pois não estamos mais no inverno. Agora os bananais estão se refazendo e demora em média de 90 dias para a colheita. Aí, no começo de 2023 devemos voltar a ter R$ 40 na caixa”, aponta o técnico e orientador da Ceasa.

Preços na Ceasa de Curitiba

Caixa de banana com 20 quilos

Mês Preço Junho R$ 40 Julho R$ 45 Agosto R$ 50 Setembro R$ 55 e fechou em R$ 65 Outubro começou em R$ 70 e já está em R$ 80