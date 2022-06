Os efeitos no preço dos combustíveis da Lei Complementar nº 194/2022, publicada na última quinta-feira (23) para reduzir impostos federais do Pis, Cofins e Cide, foram de uma leve queda no valor cobrado nas bombas de postos de gasolina de Curitiba. Nesta segunda-feira (27), cinco dias após a publicação da lei, o preço do litro da gasolina comum foi para menos de R$ 7 em vários estabelecimentos da capital paranaense.

Na tarde desta segunda-feira, a Tribuna encontrou preços do litro da gasolina abaixo dos R$ 7 e menores que R$ 5 para o etanol. Entre eles, em um posto de combustíveis no bairro Ahú, na Rua Alberto Foloni, onde a gasolina comum era vendida por R$ 6,83 o litro e o etanol por R$ 4,89. Veja lista completa abaixo.

Já no aplicativo Menor Preço, por exemplo, uma consulta feita por volta das 16h desta segunda-feira apontou dois postos cobrando R$ 6,89 pela gasolina, ambos no bairro Mercês.

Pesquisa feitas no Menor Preço Paraná, às 16h desta segunda-feira (27).

Não é efeito do ICMS

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná (Paranapetro), o efeito de queda do preço dos combustíveis nas bombas dos postos de Curitiba e do Paraná ainda não é efeito da tão comentada redução do ICMS. A entidade explica, em nota, que apenas o estado de São Paulo já regulamentou a cobrança desse outro imposto, colocando em vigor as alíquotas de 18%.

“As distribuidoras, de uma forma geral, começaram a repassar gradualmente aos postos as alíquotas zeradas nos tributos federais PIS, COFINS e CIDE. Já a redução no ICMS, que é um imposto estadual, depende de regulamentação do Estado do Paraná. O único estado brasileiro que já colocou em vigor as alíquotas de 18% foi São Paulo”, informou a Paranapetro.

Além do preço da gasolina, o valor do etanol (álcool combustível) também teve leve queda em Curitiba, pelo mesmo efeito da lei. Nesta segunda-feira, o aplicativo Menor Preço apontava dois postos vendendo o litro do etanol por R$ 4,95, no bairro Novo Mundo.

Nesta tarde de segunda-feira (27), a Tribuna percorreu postos de Curitiba para encontrar preços do litro da gasolina e do álcool abaixo dos R$ 7. Entre eles, no bairro Ahú, na Rua Alberto Foloni, número 1181, onde foram encontrados os preços de R$ 6,83 para a gasolina comum e R$ 4,89 para o etanol.

Ainda no Ahú, a Tribuna também passou por um posto na Avenida Anita Garibaldi, 1805. A gasolina comum no estabelecimento era vendida a R$ 6,90 e o etanol a R$ 5,09. Confira abaixo os postos de gasolina com redução de preço:

Postos de Curitiba com redução no preço da gasolina

Valor data/hora Bandeira Endereço Bairro 6.89 2022-06-27T19:08:30.527Z B. BRANCA – AUTO POSTO SABANCO LTDA ALD PRUDENTE DE MORAES 890 MERCES 6.89 2022-06-27T19:05:09.537Z SHELL – AUTO POSTO SORRISO LTDA AV CANDIDO HARTMANN 379 MERCES 6.97 2022-06-27T18:56:35.681Z B. BRANCA – TRELRIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA AV SILVA JARDIM 1210 REBOUCAS 6.98 2022-06-27T18:31:46.369Z PETROBRAS – CERONIZE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA AV “BATEL, DO” 1280 BATEL 6.99 2022-06-27T18:03:07.907Z B. BRANCA – POSTO DE GASOLINA HELLER LTDA AV VICENTE MACHADO 920 BATEL 6.99 2022-06-27T19:07:53.961Z SHELL – AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDA RUA MARTIM AFONSO 700 MERCES 6.99 2022-06-27T19:10:57.831Z PETROBRAS – CERONIZE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA AV “BATEL, DO” 1280 BATEL 6.99 2022-06-27T18:19:25.729Z SHELL – ARMANDO RUY & CIA LTDA AV VISCONDE DE GUARAPUAVA 3439 CENTRO 6.99 2022-06-27T18:56:01.811Z SHELL – AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA ALD DOUTOR CARLOS DE CARVALHO 1830 BATEL 6.99 2022-06-27T18:19:56.297Z SHELL – AUTO POSTO LUSTOSA LTDA RUA DUQUE DE CAXIAS 399 SAO FRANCISCO 6.99 2022-06-27T18:55:46.239Z AUTO POSTO VPC LTDA AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 2363 AGUA VERDE 07.09 2022-06-27T18:22:45.593Z IPIRANGA – AUTO POSTO ANGRA BATEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AV SETE DE SETEMBRO 4814 BATEL 7.19 2022-06-27T18:16:03.683Z AUTO POSTO VPC LTDA AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 2363 AGUA VERDE 7.24 2022-06-27T19:11:05.913Z SHELL – AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDA RUA MARTIM AFONSO 700 MERCES 7.29 2022-06-27T16:48:50.941Z IPIRANGA – AUTO POSTO ANGRA BATEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AV SETE DE SETEMBRO 4814 BATEL 7.47 2022-06-27T11:51:37.146Z SHELL – AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA ALD DOUTOR CARLOS DE CARVALHO 1830 BATEL 7.50 2022-06-27T12:51:37.354Z IPIRANGA – AUTO POSTO VICENTE MACHADO LTDA RUA BRIGADEIRO FRANCO 1576 CENTRO 7.59 2022-06-27T18:09:49.667Z IPIRANGA – POSTO SILVA JARDIM LTDA AV SILVA JARDIM 2258 AGUA VERDE 7.59 2022-06-27T14:26:44.502Z IPIRANGA – POSTO SILVA JARDIM LTDA AV SILVA JARDIM 2258 AGUA VERDE 7.69 2022-06-27T00:40:53.529Z B. BRANCA – POSTO DE GASOLINA HELLER LTDA AV VICENTE MACHADO 920 BATEL 7.80 2022-06-26T03:41:17.732Z IPIRANGA – AUTO POSTO VICENTE MACHADO LTDA RUA BRIGADEIRO FRANCO 1576 CENTRO 9.49 2022-06-26T19:13:28.117Z IPIRANGA – POSTO SILVA JARDIM LTDA AV SILVA JARDIM 2258 AGUA VERDE 9.79 2022-06-27T17:20:21.375Z PETROBRAS – CERONIZE COM DE COMBUSTIVEIS LTDA AV “BATEL, DO” 1280 BATEL

