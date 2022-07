Em uma semana, o preço médio da gasolina comum em Curitiba caiu para R$ 5,70. Um posto de combustíveis na Avenida Anita Garibaldi, na Barreirinha, foi o local onde o preço encontrado foi o mais barato, com o litro sendo vendido a R$ 5,58. Os dados são da Associação Nacional do Petróleo (ANP), divulgados neste sábado (23).

No Paraná como como um todo, a redução média dos preços foi de cerca de R$ 0,08 por litro. Com isso, segundo a ANP, o preço médio no estado gira em torno dos R$ 5,78. A pesquisa aponta o menor valor praticado desde setembro de 2021. Segundo a ANP, também há redução do etanol e do diesel.

Em todo o Paraná, o valor do litro mais barato da gasolina comum foi registrado em Guarapuava, a R$ 5,46. Já nas regiões mais próximas das capital, como Paranaguá, no Litoral, o valor médio ficou em R$ 5,68. Em Ponta Grossa, a gasolina comum está saindo R$ 5,88, em média. E mais ao Sul do estado, em União da Vitória, o preço registrado foi de R$ 5,86.

Essa variação para menos nos preços tem relação com a redução na alíquota do Imposto sobre Circulação de Serviços e Mercadorias (ICMS). Também há o reflexo da redução de R$ 0,20 na venda do combustível para as distribuidoras, anunciada nesta semana pela Petrobras.

Outros combustíveis

O preço médio do diesel no Paraná está em torno de R$ 7,30 – o que representa uma queda de seis centavos na comparação com a semana anterior. O etanol, na média do estado, esta em torno de R$ 4,67 por litro.

Segundo a ANP, o levantamento divulgado vai de 17 de julho a 23 de julho. Foram pesquisados 351 postos de combustíveis, de 29 cidades do estado.