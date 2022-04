Apartamentos do edifício Suite Vollard, conhecido como o prédio giratório de Curitiba, vão novamente a leilão nesta quarta-feira (20). As vendas serão online, feitas pela Kronberg Leilões e os imóveis podem ser parcelados. O dinheiro apurado será usado para pagamento de dívidas. Além dos 10 apartamentos do “prédio que gira”, outros imóveis de luxo da capital também serão leiloados.

De acordo com o leiloreiro, no caso do edifício Suite Vollard, a diferença é que agora haverá quatro tentativas de venda, partindo no dia 20 de abril com lance inicial de R$ 1.415 milhão. Caso não haja lances, novas tentativas serão feitas nos dias 29 de abril, 24 e 27 de maio, com lance inicial de R$ 707.500 mil. Houve redução de 50% em relação ao valor de avaliação. Outra novidade é a que a justiça aumentou o prazo de pagamento para 50 meses, após 25% de entrada.

Quem quiser dar lance fora dos valores estipulados poderá fazer uma proposta, desde que atenda o preço mínimo de 50% do valor da segunda tentativa de leilão. As propostas podem ser feitas por meio do site www.kronbergleiloes.com.br ou pelo telefone (41) 3233-107. Os valores serão apresentados nos autos, pelo leiloeiro, para análise do juiz. Todos os detalhes podem ser vistos aqui.

Apartamentos no Ecoville e Água Verde

Outro apartamento que chama atenção é um imóvel do condomínio Parque Ecoville Mendes, no bairro Campo Comprido. O bem tem 195,842 metros quadrados de área construída global e duas vagas de garagem. O lance inicial é de R$ 789 mil. Caso não haja venda, um novo leilão será feito no dia 29 de abril, por R$ 394.500 mil, desconto de 50% do valor de avaliação. Os detalhes podem ser vistos aqui.

No mesmo dia haverá o leilão de outro apartamento de alto padrão no bairro Água Verde, um dos mais nobres de Curitiba. O imóvel fica no Edifício Morada San Diego e tem área privativa de 160,92 metros quadrados. O lance inicial é R$ 958.952,82 mil e, caso não haja venda, no dia 29 de abril o imóvel parte de R$ 719.214,61. Detalhes podem ser vistos no site do leiloeiro.

Terreno

Também no dia 20 haverá o leilão de um grande terreno localizado no Butiatuvinha, próximo ao bairro Santa Felicidade, em Curitiba. O bem tem 22.900 mil metros quadrados. O lance inicial é de R$ 7.207.365 milhões. Caso não haja lances, uma nova tentativa ocorre no dia 29, por R$ 4.324.419 milhões.

Importante ressaltar que há direito de lavra sobre o imóvel, o que impõe restrições à utilização do bem penhorado por eventual arrematante.

Parcelamento

Em todos os leilões os lances podem ser feitos à vista ou parcelados em 30 vezes, mediante sinal de 25%. Os apartamentos giratórios do Suite Vollard podem ser pagos em até 50 parcelas, também mediante entrada de 25%.

Para participar os interessados precisam fazer um pré-cadastro no site da Kronberg Leilões com até dois dias de antecedência. Os lances já podem ser feitos até o dia do leilão.

