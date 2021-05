O prefeito da Lapa, município da região metropolitana de Curitiba, Diego Ribas (PSD), 38 anos, recebeu alta na manhã deste domingo (16) do Hospital do Trabalhador, onde estava internado em Curitiba com covid-19. O prefeito havia sido internado na tarde de sexta-feira (14), após sentir falta de ar. Segundo a assessoria da prefeitura, Ribas já está a caminho de casa.

Em nota publicada nas redes sociais neste domingo, Diego Ribas agradeceu “a todas as manifestações de carinho e orações por sua plena recuperação”. O estado de saúde do prefeito era considerado leve e ele ficou em leito de enfermaria no hospital. De acordo com a prefeitura, a opção pela internação foi por sintomas de cansaço e falta de ar.

Segundo a prefeitura, desde o diagnóstico da doença, Ribas buscou fazer o isolamento social e atender a todas as recomendações médicas para se recuperar. Na tarde de sexta, apesar dos sintomas leves, “a opção dos médicos foi pela sua internação em leito de enfermaria devido à evolução do cansaço e dispneia”, informou a assessoria.

A última postagem da página oficial de Diego Ribas no Facebook foi no dia 2 de maio. O prefeito pedia cuidados em relação ao contágio pelo novo coronavírus na cidade. O apelo foi para que as pessoas evitassem festas e encontros.

“Venho hoje fazer um APELO para toda população, não como prefeito mais sim como cidadão! A situação tá ficando complicada a cada dia com o coronavírus, por isso venho pedir pelo amor de Deus que todos se cuidem e não se aglomerem nas casas, comércios em qualquer lugar que seja, evite festa, almoço e jantar ou um café que seja com amigos(as) e familiares! Que Deus nos proteja!”, postou Ribas.

Diego Ribas foi eleito com 48,78% dos votos. Ele fez 12.124 votos no total. Seu concorrente principal no pleito foi Josias Júnior (PDT), que ficou com 32,64% dos votos, que em números representaram 8.113 votos.