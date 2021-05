O prefeito da histórica cidade da Lapa, Diego Ribas (PSD), 38 anos, foi internado em Curitiba na sexta-feira (14) com coronavírus (covid-19). A Lapa fica na região metropolitana de Curitiba e a informação do estado de saúde do prefeito foi postada nas redes sociais da prefeitura. De acordo com a postagem, o estado de saúde do prefeito é considerado leve e ele está em leito de enfermaria no Hospital do Trabalhador, no Portão. A opção pela internação foi por sintomas de cansaço e falta de ar.

+Leia mais! Com covid-19, comandante da PM Coronel Hudson segue internado em Curitiba

Segundo a prefeitura, desde o diagnóstico da doença, Ribas buscou fazer o isolamento social e atender a todas as recomendações médicas para se recuperar. Na tarde de sexta, apesar dos sintomas leves, “a opção dos médicos foi pela sua internação em leito de enfermaria devido à evolução do cansaço e dispneia. [O prefeito] Está em oxigenioterapia em cateter nasal, com baixo fluxo de oxigênio”, informou a assessoria.

Já a última postagem da página oficial de Diego Ribas no Facebook foi no dia 2 de maio. O prefeito pedia cuidados em relação ao contágio pelo novo coronavírus na cidade. O apelo foi para que as pessoas evitassem festas e encontros.

“Venho hoje fazer um APELO para toda população, não como prefeito mais sim como cidadão! A situação tá ficando complicada a cada dia com o Coronavírus, por isso venho pedir pelo amor de Deus que todos se cuidem e não se aglomerem nas casas, comércios em qualquer lugar que seja, evite festa, almoço e jantar ou um café que seja com amigos(as) e familiares! Que Deus nos proteja!”, postou Ribas.

Até a manhã deste sábado, a publicação da página do prefeito tinha 639 curtidas, 125 comentários e 147 compartilhamentos.

Diego Ribas foi eleito com 48,78% dos votos. Ele fez 12.124 votos no total. Seu concorrente principal no pleito foi Josias Júnior (PDT), que ficou com 32,64% dos votos, que em números representaram 8.113 votos.