O prefeito Nassib Hammad (PSL), de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, teve o mandato cassado pela Câmara Municipal na madrugada deste domingo (20), após sessão que durou cerca de 17 horas. Ele foi acusado de participar de um esquema para furar a fila da vacina contra a covid-19, contratação irregular de servidores e de aplicação de verba na Saúde fora do percentual exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Foram 9 votos a favor da cassação e 2 contrários.

Com a cassação, segundo portal G1 Paraná, quem assume a prefeitura de Fazenda Rio Grande é o vice-prefeito Marco Marcondes (Pros). O processo de cassação começou em setembro de 2021, mas teve a sua continuidade suspensa pela Justiça. Depois, a sessão foi retomada ainda em novembro de 2021, mas a Justiça interrompeu novamente os trabalhos.

Já a sessão que terminou nesta madrugada, começou às 9h30 do sábado (19), com a leitura das mais de 800 páginas do processo, ação solicitada pela defesa de Hammad. Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) havia sido criada em julho de 2021, com o intuito de analisar as denúncias na administração municipal.

Nesta sessão de sábado, segundo o portal G1 Paraná, apenas 11 vereadores participaram. O município de Fazenda Rio Grande conta com 13 vereadores no total. Até o fechamento da matéria, a defesa do prefeito ainda não havia se manifestado sobre a decisão.