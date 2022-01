O prefeito de Guaratuba, no Litoral do Estado, Roberto Justus, decretou situação de calamidade pública de 30 dias por conta da dificuldade que a população da cidade e turistas estão enfrentando na travessia de ferry boat. “Não dá mais, a empresa não tem condições de prestar esse serviço”, justificou Justus em vídeo.

Esta é a segunda vez que o município decreta calamidade pública por causa da situação do ferry boat. O prefeito explica que são inúmeros relatos, vídeos, que provam as dificuldades que os usuários do serviço de travessia estão enfrentando. “É manutenção de embarcação acontecendo no meio do período de trabalho, abastecimento das balsas no meio da execução do serviço, um amadorismo que nos assusta e nos preocupa. Isso pode levar a algum acidente, que possa levar a um dano ambiental, e quem sabe até um prejuízo para a saúde e para a vida dos usuários”, revela o prefeito.

LEIA TAMBÉM:

>> Após suspensão de liminar, demolição do Autódromo de Pinhais é retomada

>> Redobre atenção e cuidado ao passar por essas ruas em Curitiba

O prefeito de Guaratuba é a favor da rescisão do contrato de serviço. “É exatamente isso que o deputado Nelson Justus tem levado ao governador. É evidente que têm aspectos jurídicos, pareceres que a Procuradoria Geral precisa fazer, mas entendemos que há todas as condições para que isso aconteça”, esclarece.

Roberto Justus revelou que mesmo pelo fato do município arrecadar o ISS (Imposto Sobre Serviço) do ferry boat, isso não habilita o município para tomar medidas drásticas. “Eu quero deixar claro meu posicionamento no sentido de que caberia ao Governo do Estado fazer uma nova licitação e prestar o serviço através do DER, até que este novo processo licitatório seja concluído. Talvez, a contratação de uma outra empresa resolveria essa situação em um curto período de tempo”, sugere o prefeito.

A reportagem da Tribuna tentou contato com a empresa prestadora de serviço BR Travessias, mas até às 17 horas ainda não havia recebido retorno.

Web Stories