O prefeito Neneu Artigas (PDT), de Itaperuçu, na Região Metropolitana foi atropelado na noite de domingo (03), após uma discussão em um bar. Artigas está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba. O prefeito teve traumatismo craniano com fraturas na face, uma perna e braço quebrado e também lesões na costela. O estado de saúde é grave, porém estável.

Artigas estava comemorando o título do Coritiba com amigos em Rio Branco do Sul, quando um conhecido acabou discutindo com outras pessoas que estavam no mesmo espaço. Essa pessoa pegou o carro e jogou em direção ao prefeito. Com o atropelamento, Artigas foi arremessado contra uma estrutura de concreto. O motorista que atingiu o prefeito, fugiu após a ação. O veículo utilizado foi abandonado em Almirante Tamandaré.

Em coma

De acordo com a prefeitura de Itaperuçu, o prefeito de 46 anos foi induzido ao coma para tratar das inúmeras lesões no corpo. Nas próximas horas, dependendo do estado clínico, os médicos podem tirar a sedação de Neneu para verificar a pressão intracraniana. Seu estado de saúde é grave, porém estável.

O responsável pelo atropelamento segue desaparecido.