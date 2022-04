O prefeito Neneu Artigas (PDT), de Itaperuçu, na Região Metropolitana que foi atropelado na noite de domingo (03), segue em coma no Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba. Ele passou por cirurgia de emergência na cabeça que durou sete horas na segunda-feira (04). O quadro segue grave, mas estável. O vice-prefeito Edilson Ruiz de Freitas vai assumir temporariamente o cargo a partir desta terça-feira (05).

Artigas estava comemorando o título do Coritiba com amigos em Rio Branco do Sul, quando um conhecido acabou discutindo com outras pessoas que estavam no mesmo espaço. Essa pessoa pegou o carro e jogou em direção ao prefeito. Com o atropelamento, Artigas foi arremessado contra uma estrutura de concreto. O motorista que atingiu o prefeito, fugiu após a ação. O veículo utilizado foi abandonado em Almirante Tamandaré. O prefeito teve traumatismo craniano com fraturas na face, uma perna e braço quebrado e também lesões na costela.

O responsável pelo atropelamento ainda não se apresentou a Polícia Civil, mas de acordo com informações repassadas por familiares do autor, ele deve comparecer à delegacia nos próximos dias.