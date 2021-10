O prefeito Rafael Greca deu detalhes nesta segunda-feira (25) da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021. Mesmo com todas as regras sanitárias em vigor por causa da pandemia do novo coronavírus, as apresentações prometem ser diferentes do ano passado.

Além das árvores de Natal e rosáceas luminosas pelos pontos turísticos da cidade, o Natal deste ano promete circuitos natalinos de carro (drive-thru) e novidades como voo de balão no Jardim Botânico e Ópera no Memorial Paranista. Segundo a prefeitura, será a maior programação gratuita do país.

Em 2020, a programação de Natal foi mais enxuta por causa do alto contágio da pandemia. Houve passeios natalinos em carreata no Parque Barigui e no Passeio Público, além de apresentações com distanciamento e sem aglomerações.

Para este ano, a prefeitura promete Auto de Natal no Parque Tanguá, Vila de Natal no Mercado Municipal, mantos de luz cobrindo de ponta a ponta a Rua XV de Novembro. A temporada começa no dia 18 de novembro, com a estreia da decoração de Natal do Largo da Ordem (Centro Histórico).

Serão 53 dias de atrações da prefeitura e também da iniciativa privada, entre autos, circuitos natalinos de carro, recitais de ópera, voos de balão, concerto, exposições, feiras temáticas, aulas-show gastronômicas e até experiências olfativas.

Natal O Boticário na Rua XV de Novembro

Seg, 22, Nov – 00:00 até Dom, 9, Jan – 00:00

Primeiro calçadão de pedestres do Brasil, a Rua XV de Novembro irá ganhar decoração e atrações inéditas com patrocínio de O Boticário.

Mantos de luz irão cobrir de ponta a ponta o calçadão, que ainda ganhará mensagens de luz e caixas de presente gigantes, ricamente decoradas e que irão proporcionar experiências olfativas.

Sobre o chafariz, entre a Alameda Dr. Muricy e a Av. Marechal Floriano Peixoto, estará a Árvore da Vida de 11 metros e 5 mil vasinhos de sálvias, que estará ladeada pelos postes republicanos transformados em “candelabros” graças a centenas de pontos de luz, além de laços.

Auto de Natal no Parque Tanguá

Ter, 21, Dez – 00:00 até Qui, 23, Dez – 00:00

O Oratório de Natal Curitibano será uma superprodução a céu aberto da Fundação Cultural de Curitiba e irá reunir 30 atores, cantores e bailarinos, que tomarão conta do Parque Tanguá, no bairro Taboão, para contar a história do nascimento de Jesus. Além de acompanhar as belas apresentações do auto, quem for ao Parque Tanguá não pode deixar de apreciar a decoração cênica que toma conta do espaço da Prefeitura, com árvore de natal de 18 metros de altura e iluminação do Belvedere, marca registrada do local. Para assistir ao espetáculo, haverá agendamento on-line e número limitado de vagas. Tudo gratuito.

Natal da Conexão Copel Telecom Parque Barigui

Ter, 23, Nov – 00:00 até Qui, 30, Dez – 00:00

Como em 2020, o espetáculo natalino drive-thru no Parque Barigui vai começar no Portal de Acesso (com entrada pela BR 277) e seguirá por um circuito de 1,4 km, até a Rua Cândido Hartmann. Durante o percurso, que terá patrocínio da Copel Telecom, várias atrações poderão ser acompanhas de carro, como Banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria e Santo Presépio.

O circuito ainda terá túneis de luz e duas árvores de Natal, como a enorme estrutura de 22 metros de altura e 54 mil pontos de luz LED junto ao lago, que este ano será giratória e terá patrocínio do ParkShoppingBarigüi.

Para fazer o circuito de carro, haverá agendamento on-line e número limitado de vagas.

Auto de Natal e Caminho de Luz Condor no Passeio Público

Dom, 21, Nov – 00:00 até Sex, 31, Dez – 00:00

Primeiro parque de Curitiba, o Passeio Público volta a receber uma programação natalina especial com auto de Natal na Ilha dos Poetas nos fins de semana, drive-thru Caminho de Luz, decoração especial com árvore de Natal de 11 metros, portais iluminados e feirinha gastronômica.

O patrocínio é da Rede de Supermercados Condor.

Auto de Natal na Ilha dos Poetas aos finais de semana, com agendamento.

Também haverá exibição de filmes e apresentações de concertos no Coreto Digital, com agendamento.

Para fazer o circuito de carro, haverá agendamento on-line e número limitado de vagas.

Feiras Especiais de Natal

Sex, 19, Nov – 10:00 até Qui, 23, Dez – 00:00

As feiras especiais das praças Osório e Santos Andrade irão comercializar produtos de artesanato natalinos, oferendo várias opções de presentes. As mais de 50 barraquinhas ganham uma decoração especial de fim de ano, e complementam a atmosfera natalina que liga as duas praças pela extensão do calçadão da Rua XV de Novembro.

A Feira Especial de Artesanato de Natal, na Praça Osório, funcionará de segunda a sábado das 10h às 21h e aos domingos das 14:30h às 19:30h.

A Feira Especial de Artesanato de Natal, na Praça Santos Andrade, funcionará de segunda a sábado das 10h às 20h e aos domingos das 12:00h às 18:30h.

Voo de balão da Ademicon no Jardim Botânico

Dom, 21, Nov – 00:00 até Dom, 9, Jan – 00:00

Com patrocínio da administradora de consórcios Ademicon, o Jardim Botânico terá várias atrações este ano.

Além da estufa com contornos luminosos, trilhas sonoras de Natal pelo Jardim Francês e árvore de Natal “viva” de 11 metros de altura, o espaço irá receber um inédito balão que fará voos cativos (preso ao solo) de 40 metros, equivalente a altura de um prédio de 12 andares.

Haverá sistema de agendamento on-line do passeio e número de vagas limitado por dia.

Vila de Natal Electrolux no Mercado Municipal

Dom, 21, Nov – 10:00 até Sex, 24, Dez – 00:00

A Vila de Natal Electrolux chega neste ano ao Mercado Municipal, no Centro.

Além da decoração natalina com direito a uma árvore de natal com mensagens festivas, o tradicional centro de compras da Prefeitura irá receber a Casa do Papai Noel com realidade aumentada, maquete de pão de mel com projeção de luz, contações de história e aulas-show gastronômicas com chefs renomados transmitidas ao vivo nas redes sociais.

A Vila ainda contará com ações de responsabilidade social, por meio de uma urna em forma de presente, em que os visitantes poderão retirar cartas de crianças em situação de vulnerabilidade para realizar seus desejos de Natal.

Natal do Consórcio Servopa

Dom, 21, Nov – 00:00 até Dom, 9, Jan – 00:00

A partir de um totem gigante dando boas vindas com um tradicional “HoHoHo!” do Papai Noel, o público será convidado a apreciar a lúdica decoração “instagramável”, no Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, localizado na Rua Mário Tourinho, com destaque para uma escultura iluminada de 10 metros. A atração tem patrocínio do Consórcio Servopa e a obra de arte, inclusive, será um presente da empresa para a cidade, ficando permanente no jardinete do bairro Campina do Siqueira. Grátis.

Natal Ebanx na Praça Santos Andrade

Qua, 24, Nov – 00:00 até Dom, 9, Jan – 00:00

Além da feira especial de Natal, a Praça Santos Andrade, no Centro, ganhará a partir do dia 24 de novembro uma decoração natalina inteligente, interativa e sustentável com patrocínio da fintech Ebanx, um dos dois unicórnios curitibanos (empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão).

Espetáculos no Restaurante Família Madalosso

Dom, 28, Nov – 00:00 até Qui, 23, Dez – 00:00

Além da decoração especial no portal de Santa Felicidade, canções natalinas serão interpretadas nas janelas do Restaurante Família Madalosso, com artistas caracterizados para alegrar toda a família. Como no ano passado, o espetáculo será “drive-in”, com o público assistindo em seu carro.

Serão ao todo 17 dias de apresentações. Haverá agendamento on-line e número limitado de vagas.

Natal da Família Moletta

Sáb, 27, Nov – 00:00 até Qui, 6, Jan – 00:00

Tradição natalina do bairro Umbará, a decoração de Natal das casas da Família Moletta não ocorreu no ano passado, por conta da pandemia, mas volta em 2021 com seu espetáculo de luz e cores. Nos 250 metros de extensão de uma pequena via sem saída, perpendicular a Nicola Pellanda, todas as dez casas da Família Moletta são enfeitadas com luzes pisca-pisca de LED, flores, guirlandas e grandes árvores de Natal iluminadas. Completam as atrações a casa do Papai Noel, presépio e praça de alimentação. Ingresso: valor a confirmar.

Coral Palácio Avenida – Natal do Bradesco 2021

Qua, 1, Dez – 00:00 até Qui, 6, Jan – 00:00

Como em 2020, para celebrar com segurança o Natal do Bradesco no Palácio Avenida, no começo de dezembro estreia a decoração especial e espetáculo de luz e som gravado. Já no dia 18 de dezembro, ocorre uma única apresentação por streaming do espetáculo tema “O Segredo das Janelas, O Natal da Esperança”, que vai reunir artistas brasileiros e crianças coralistas com muita música. Grátis.

Caminho de Luz Parque Náutico

Sex, 3, Dez – 00:00 até Qui, 30, Dez – 00:00

O circuito de Natal de carro (drive-thru) no parque do Boqueirão vai se espalhar por 1,5 km e reunirá estações com atrações como apresentações de presépio vivo, anjos de luz, árvore de Natal de 22 metros e estruturas do local iluminadas com microlâmpadas (pórticos, passarela e torre).

O Caminho de Luz do Parque Náutico irá margear o belo lago, que irá refletir o brilho e o encanto do parque que faz divisa com São José dos Pinhais.

Para fazer o circuito de carro, haverá agendamento on-line e número limitado de vagas.

A Caravana – O Desfile Mágico do Natal 2021

Seg, 6, Dez – 00:00 até Dom, 12, Dez – 00:00

Com saída do shopping Pátio Batel, A Caravana – O Desfile Mágico do Natal 2021 terá veículos ricamente decorados e artistas com alegorias que percorrerão mais de 140 km por Curitiba, com paradas em cerca de 30 instituições, como hospitais, orfanatos e asilos. Serão sete dias de encantamento e muita alegria natalina por sete rotas diferentes pela cidade. Grátis.

24º Nataleluia da Primeira Igreja Batista

Ter, 21, Dez – 00:00 até Sáb, 25, Dez – 00:00

O espetáculo Nataleluia da Primeira Igreja Batista de Curitiba terá como tema em 2021 “Um lugar para nascer” e irá ocorrer nos dias 21, 22, 23 e 25 de dezembro. Ingresso: um quilo de alimento.

Ópera da Cura no Memorial Paranista por Festval

Seg, 13, Dez – 00:00 até Dom, 19, Dez – 00:00

Com apresentações ao ar livre, o Memorial Paranista receberá a Ópera da Cura, inspirada na obra “Amahl e os Visitantes da Noite” (O primeiro Milagre do Menino Jesus), de Gian Carlo Menotti.

O espetáculo, com patrocínio da Rede de Supermercados Festval, irá ocorrer em meio a um cenário lúdico valorizado por contornos de luz que se espalharão pela arquitetura do complexo cultural, a mais nova atração turística de Curitiba, formado pela grande galeria, portal e pelas esculturas em proporções heroicas de João Turin.

Para assistir aos concertos, haverá agendamento on-line e número limitado de vagas.

