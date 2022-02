Com boa evolução do quadro clínico após a videolaparoscopia a que foi submetido, o prefeito Rafael Greca deixou o Hospital Marcelino Champagnat no início da tarde desta terça-feira (1º).

Greca continua a recuperação em sua casa, cumprindo dieta elaborada pela equipe de nutrição do hospital. Na saída do hospital, o prefeito agradeceu o apoio e as orações que recebeu durante sua internação.

“Sou profundamente grato a Deus e pelas orações dos paranaenses, brasileiros e curitibanos”, disse o prefeito. “O Senhor nos fortaleceu.”

A videolaparoscopia foi realizada na última quinta-feira para tratar de hérnias intestinais já existentes. Trata-se de uma cirurgia eletiva (portanto, que não é de emergência), minimamente invasiva, cuja realização foi decidida pelo próprio Greca em comum acordo com a equipe médica.

A intervenção transcorreu sem nenhuma intercorrência e foi realizada pelos médicos Marco Aurélio De George e Diogo Falcão.

