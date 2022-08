Depois de 147 dias afastado, o prefeito Nenéu Artigas (PDT), de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba, voltou ao trabalho na segunda-feira (22). Artigas foi atropelado em abril quando comemorava o título paranaense do Coritiba. Edilson de Freitas ficou no cargo no período.

O motorista que atropelou o prefeito, o empresário Carlos Eduardo da Rocha, foi preso pela polícia e denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) em 14 de abril, por tentativa de homicídio duplamente qualificado. De acordo com a investigação, o atropelamento foi motivado por uma discussão envolvendo futebol.

+Leia mais! Pouso de Boeing 777 deixa rastro incrível e colorido no Aeroporto Afonso Pena

Relembre o caso

Artigas estava comemorando o título do Coritiba com amigos em Rio Branco do Sul, quando um conhecido acabou discutindo com outras pessoas que estavam no mesmo espaço. Carlos Eduardo da Rocha pegou o carro e jogou em direção ao prefeito. Com o atropelamento, Artigas foi arremessado contra uma estrutura de concreto. O motorista que atingiu o prefeito, fugiu após a ação. O veículo utilizado foi abandonado em Almirante Tamandaré.

+Viu essa? “Uma carona bandida”, revela pai de blogueira que morreu em grave acidente na grande Curitiba

O prefeito foi encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico Mackenzie, onde foi induzido ao coma para tratar das inúmeras lesões no corpo. Seu estado de saúde chegou a ser considerado grave pelos médicos.