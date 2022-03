Pouco tempo depois da publicação do decreto da covid-19 desta quinta-feira (17), que desobriga o uso de máscara em Curitiba em locais abertos, o prefeito Rafael Greca (DEM) postou um vídeo nas redes sociais para comentar a decisão. Greca destacou a diminuição de casos da doença pela vacinação, disse que a prefeitura levou em conta as medidas do decreto do Governo do Paraná, mas pediu que a população siga mantendo os cuidados sanitários.

“Gradualmente voltaremos a ver os sorrisos curitibanos. Seguindo o decreto estadual, Curitiba libera uso de máscaras em ambientes abertos. Essa medida é possível graças ao sucesso da vacinação e à queda do número de internamentos”, disse Greca, destacando que “o dia, finalmente, chegou”.

+ Leia mais: Uso de máscdia ara em Curitiba deixa de ser obrigatório; Veja regras do novo decreto

O prefeito complementou a fala lembrando que as pessoas “são convidadas” a manter os cuidados de saúde. “Higienizar as mãos, manter o distanciamento respiratório, evitar aglomerações”, alertou Greca.

Decreto

O novo decreto da covid-19 publicado pela prefeitura de Curitiba derrubou o uso obrigatório de máscara em espaços abertos da capital. O anúncio foi feito no fim da tarde desta quinta-feira (17), após a Câmara Municipal aprovar a revogação de trechos da lei 15.799/2021, o que permitiu a flexibilização das regras pela prefeitura. A medida passa a valer já a partir da publicação do decreto municipal 350/2022, que mantém a bandeira amarela.

Com a mudança no uso do equipamento de proteção, a administração municipal segue na mesma linha do decreto do Governo do Paraná (10530/2022), que já havia derrubado o uso obrigatório de máscaras um dia antes.